Co trzeci Polak codziennie myśli o zmianie pracy

Jak wynika z najnowszych danych GUS bezrobocie w Polsce w 2023 roku wyniosło 5,1 proc. Czy jest to jednoznaczne z tym, że jesteśmy szczęśliwi w pracy i nie „rzucamy papierami”? Niekoniecznie. 36 proc. Polaków codziennie myśli o zmianie pracy, a ponad 41 proc. rozgląda się niezobowiązująco za nowym miejscem zatrudnienia. Jedynie 22 proc. pracowników nie bierze pod uwagę przejścia do konkurencji. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej pod koniec marca bieżącego roku na portalu społecznościowym LinkedIn przez magazyn PulsHR[1].

To deprymujące, ponieważ na rynku mamy obecnie do czynienia z niskim popytem na pracę. Według danych GUS w Polsce na koniec czwartego kwartału 2023 r. było 97,1 tys. wolnych miejsc pracy, czyli o 12,7 proc. mniej niż na koniec trzeciego kwartału). Oznacza to, że wielu z nas mimo, że chce zmienić miejsce zatrudnienia zwyczajnie nie może tego zrobić.

Dlaczego Polacy chcą zmienić pracę? Przede wszystkim z powodów finansowych. Z badania „Mobilność zawodowa Polaków w 2024 roku” przeprowadzonego przez Pracuj.pl[2] wynika, że 52 proc. rozgląda się za nowymi możliwościami zawodowymi by więcej zarabiać. Co czwarty pracownik przyznaje z kolei, że do zmiany motywuje go brak możliwości awansu w obecnym miejscu pracy oraz poczucie bycia niedocenianym (odpowiednio 27 i 24 proc. wskazań).

Gdy przyjrzymy się tym danym nasuwa się myśl, że duża część z nas pracuje w firmach, które nie kładą nacisku na odpowiednie motywowanie swojego zespołu, tak w sposób materialny jak i niematerialny. To niepokojące ponieważ takie podejście nie sprzyja budowaniu lojalności i zaangażowania, co z kolei przekłada się na wyniki całej firmy.

Co może przynieść poprawę sytuacji? Przede wszystkim regularne wartościowanie stanowisk – reaserch tego, jak płaci konkurencja i waloryzacja płac względem rynku. Bardzo ważne jest również docenianie pracowników. Według badania „Zaangażowanie 2023” zrealizowanego przez platformę Enpulse[3], 7 na 10 pracowników przyznaje, że pochwała bezpośredniego przełożonego jest dla nich ważna i wpływa na ich motywację. Liczy się również wsparcie pracownika w zachowaniu work-life balace – czas wolny jest najbardziej istotnym benefitem dla większości pracowników. Te wszystkie elementy budują lojalność, sprawiają, że pracownicy dobrze czują się w swoim miejscu pracy i nie myślą o zmianie.

Marta Barcicka, ekspertka od human resources z ponad 15-letnim doświadczeniem

