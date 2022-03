System PIM – dlaczego warto z niego korzystać?

Żyjemy w czasach, w których sprzedaż zarówno dla sektora B2C, jak i B2B, bazuje na tzw. customer experience. Dlatego tak ważna jest optymalizacja informacji o oferowanych produktach. Jeśli zrobisz to dobrze, zdecydowanie wyróżnisz się na tle konkurencji. A pomaga w tym właśnie system PIM. Co to za narzędzie? I dlaczego warto zwrócić na nie uwagę? Odpowiadamy.

Co to jest system PIM?

System PIM to oprogramowanie pomagające zarządzać informacjami o produktach. Centralizują one w jednym miejscu wszystkie istotne dane, co pozwala z kolei rozpowszechniać je w różnych kanałach, a więc np. w systemach e-commerce, platformach handlowych, katalogach, stronach internetowych, aplikacjach mobilnych czy nawet plikach PDF. Dzięki temu, że informacje gromadzone są w jednym miejscu, usprawnia to i ułatwia wiele działań podejmowanych przez pracowników firmy oraz podnosi wydajność całej organizacji. Ważne jest również to, że system PIM można zintegrować z wieloma systemami, w tym z tymi kurierskimi czy ERP. Co więcej, umożliwia on nie tylko zarządzanie informacjami o produktach, ale także ich atrakcyjną prezentację.

System PIM – najważniejsze funkcje

Jakie funkcje powinien posiadać system PIM? Oto lista tych najistotniejszych.

Import

System umożliwia import danych z wielu źródeł. W większości przypadków chodzi tu o pliki o formatach CSV, XLS czy XML bądź też usługi internetowe web service. Dane te są następnie mapowane do odpowiednich struktur oraz przekształcane do określonej postaci.

Konsolidacja

Jest to funkcja, która pomaga oczyszczać i weryfikować zduplikowane dane. Ma ona ogromne znaczenie, jeśli importujesz je z wielu źródeł, a także pochodzą one od wielu dostawców. Jeśli chcesz, operacja ta może odbywać się automatycznie, na podstawie wcześniej ustalonych reguł i algorytmów. Istnieje również możliwość przeprowadzenia tego procesu, korzystając z szybkiego wyszukiwania lub też filtrowania informacji.

Wzbogacanie

Po zaimportowaniu ważnych danych system PIM pozwala wzbogacić informacje o produkcie. Chodzi tu o opisy, a także o różnego rodzaju pliki multimedialne, a więc np. zdjęcia, filmy, pliki PDF czy CAD. Wszystkie produkty są klasyfikowane i umieszczane w odpowiedniej strukturze, można je również ulokować w kilku miejscach naraz. Wspomniane struktury mogą być bardzo złożone, co pozwala lepiej odzwierciedlić Twoją ofertę produktową. Wystarczy, że po wprowadzeniu i klasyfikacji produktów stworzysz między nimi relacje i połączysz np. główne produkty z akcesoriami, co pozwoli Ci na cross-selling i up-selling.

Sprawdzanie jakości danych

System PIM pozwala sprawdzać i monitorować jakość danych produktowych. Oprogramowanie tego typu powinno dawać możliwość weryfikacji ich kompletności i uzupełniania ich przed samym opublikowaniem. Co więcej, powinno ono umożliwiać automatyczną walidację danych, czyli np. ich zgodność z definicją modelu. Ważne jest również to, że profesjonalny system PIM pozwala w razie potrzeby powrócić do wcześniejszej wersji danych.

Korzyści wynikające z implementacji systemu PIM

Najważniejsze korzyści związane z wdrożeniem systemu PIM to:

lepsze zarządzanie informacjami produktowymi,

mniejsze ryzyko popełniania pomyłek,

lepsze doświadczenia zakupowe u klientów,

szybsze wprowadzanie produktów na rynek,

pełne i rzetelne opisy produktów w wielu kanałach,

oszczędność czasu i kosztów,

łatwa integracja z wieloma systemami,

lepszy przepływ informacjami w zespole,

lepiej zorganizowana praca różnych działów,

możliwość śledzenia postępów w uzupełnianiu danych.

Dla kogo przeznaczony jest system PIM?

System PIM zaprojektowany został z myślą o firmach posiadających dużą liczbę produktów w ofercie. Jego potencjał docenią także sprzedawcy wykorzystujący więcej niż jeden kanał sprzedaży. Doskonale sprawdzi się on w firmach, które prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność globalną. Umożliwia on tłumaczenie różnych informacji, dzięki czemu wszelkie dane można dopasować do języka, którym posługuje się klient.