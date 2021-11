Szczecińska spółka Red Sky kupiona przez Intela

W polskiej strefie startupów nie doszło jeszcze do takiej transakcji. RemoteMyApp, spółka z portfolio szczecińskiego startup studio Red Sky, została kupiona przez Intel Corporation. To pierwszy wykup tej firmy w Polsce!

5 listopada 2021 roku doszło do transakcji, którą śmiało można nazwać przełomową dla polskiego środowiska startupów. Intel Corporation, największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów, dokonał kupna spółki z portfolio Red Sky i Tar Heel Capital Pathfinder.

RemoteMyApp to prawdziwy game-changer, który w branży gamingu ma wiele do powiedzenia. Firma oferuje technologię przesyłania strumieniowego i platformy do gier w chmurze. Ich działania mają zasięg globalny, z usług RemoteMyApp korzystają firmy telekomunikacyjne i producenci urządzeń, jak np. Deutsche Telekom, której platforma do gier MagentaGaming powstała na bazie technologii opracowanej przez RemoteMyApp. MagentaGaming została oceniona powyżej GeForce Now, PlayStation Now lub Microsoft xCloud!

RemoteMyApp powstało w 2014 roku jako projekt Red Sky – jednego z największych startup studio w Polsce. “Spółka powstała w niecały rok od pojawienia się idei. Było to możliwe dzięki sprawnym strukturom venture buildingowym, które oferuje nasza organizacja. Pomysł na RemoteMyApp powstał w Red Sky i został zaprototypowany przez naszych specjalistów. Trafioną koncepcję i pierwsze lata rozwoju firmy zawdzięczamy właśnie im.” – mówi Arkadiusz Seńko / CEO Red Sky.

Takie historie ciekawie się poznaje, kiedy spółka odnosi wielki sukces. Prototyp RemoteMyApp został stworzony w 2014 roku przez specjalistów pracujących w Red Sky: Rafała Krochmala i Radka Zawartko, dzięki którym w 2015 roku możliwe było wprowadzenie na rynek jakościowego produktu. Dobry venture building to nie tylko tworzenie najlepszych rozwiązań w obszarze technologicznym, ale też skuteczne zarządzanie operacyjne i działania w obszarze human resources.

“Na drodze RMA stawało wiele wyzwań. W wieloletniej historii firmy przydarzył się moment, w którym niezbędne było zmniejszenie zespołu. Natomiast dzięki doświadczonemu zarządowi i specjalistom maksymalnie dopasowanym do specyfiki projektu, żadne z tych wyzwań nie stało się przeszkodą do osiągnięcia sukcesu. Skutkiem szeregu dobrych decyzji i działań były kolejne rundy finansowania, inwestorzy oraz granty.” – kontynuuje Arkadiusz Seńko.

Projektem, a następnie spółką kolejno zarządzali Radek Zawartko, Avi Kaye i Andreas Hestbeck. W 2016 roku rozwój spółki przyspieszyła inwestycja funduszu VC Internet Ventures z portfela MCI Capital. W 2020 roku do grona inwestorów dołączył Deutsche Telekom, który dokapitalizował RemoteMyApp poprzez Telekom Innovation Pool. Dzisiejszy sukces jest następnym, wielkim świadectwem jakości tej spółki.

Onieśmielające sukcesy

RemoteMyApp to doskonały przykład success rate, jaki osiągają projekty z portfolio Red Sky i Tar Heel Capital Pathfinder. Osiągnięcie RMA to jeden z wielu sukcesów firm z tej grupy, które w przestrzeni startupów w Polsce wypadają wręcz onieśmielająco: w ciągu ostatniego roku spółki zebrały ponad 160 mln zł finansowania, szybko debiutują na NewConnect i pewnym krokiem idą na duży parkiet GPW.