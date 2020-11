Szczepionka rozbudza nadzieje rynków, ale końca kryzysu jeszcze nie widać

W tym tygodniu głównym wydarzeniem na rynkach finansowych była publikacja wyników przez Pfizer Inc. i BioNTech SE z testów szczepionki przeciwko koronawirusowi. Według ich informacji, jej skuteczność wyniosła ok. 90%, co daje nadzieję na zatrzymanie pandemii. Rynki finansowe zareagowały na te wiadomości z dużą euforią oraz spadkiem awersji do ryzyka – ceny akcji wzrosły, a waluty emerging markets się umocniły.

Dyskusyjne jest jednak, jak bardzo sytuacja się zmieniła naprawdę. Pierwszych wyników badań szczepionki spodziewano się w listopadzie. Co więcej, żadna z tych szczepionek nie została jeszcze zatwierdzona, data nie jest jeszcze jasna. Nawet po zatwierdzeniu szczepionek, będzie trzeba poczekać długi czas zanim dotrą one do Europy i całego świata w wystarczającej ilości, aby zatrzymać pandemię. Oczekiwanie, że kryzys pandemii się niebawem skończy jest przedwczesne, a można jedynie spekulować, że europejska gospodarka wróci do normy być może dopiero latem przyszłego roku.

Wydaje się jednak, że rynki finansowe doszły do wniosku, że koronawirusowy kryzys jest na finiszu i wkrótce wszystko zacznie wracać do normy. Awersja do ryzyka na rynkach finansowych znacznie spadła, pomagając złotemu się wzmocnić. W piątek rano polska waluta zanotowała wzrost do poziomu 4,49 PLN/EUR. Kurs eurodolara spadł w tym tygodniu do poziomu 1,181 USD/EUR na koniec tygodnia.

Marta Pavlik, analityczka instytucji płatniczej AKCENTA