DM INC: Dywersyfikacja biznesu i rozwój

Dom Maklerski INC, należący do Grupy INC, z sukcesem wdrożył nowe usługi. W minionym roku uzyskał zezwolenie na trzy nowe zakresy działalności maklerskiej i m.in. rozpoczął pełnienie funkcji depozytariusza dla FIZ. Na koniec 2023 r. obsługiwał w tym obszarze 4 fundusze, a do końca obecnego kwartału ich liczba ma wzrosnąć ponad trzykrotnie. DM INC w ubiegłym roku przeprowadził 12 transakcji i przygotował prospekty dla 30% spółek debiutujących na głównym rynku GPW. W tym roku szykuje kolejne oferty publiczne.

Ubiegły rok był przełomowy dla Domu Maklerskiego INC w kontekście dywersyfikacji biznesu. W II kwartale 2023 r. broker rozpoczął świadczenie usług depozytariusza funduszy inwestycyjnych i obsługiwał na koniec roku 4 fundusze. – Cały czas przejmujemy do obsługi kolejne fundusze. Mamy rozpoczęte procesy przenoszenia FIZ i podpisane listy intencyjne, na mocy których szacujemy, że na koniec I kwartału powinnyśmy mieć minimum 15 funduszy w obsłudze. Do końca roku chcemy, aby było ich około 25. Pozwoli to nam na generowanie istotnych przychodów z tej działalności – zaznacza Paweł Śliwiński, Prezes DM INC.

Dom maklerski był również aktywny na rynku pierwotnym. W 2023 r. przygotował prospekty dla debiutujących na debiutujących na GPW: Drago Entertainment, Genomtec oraz Movie Games, czyli 30% ubiegłorocznych debiutantów na głównym rynku GPW. W ramach grupy kapitałowej INC, INC S.A. wspierał również 4 debiuty na rynku NewConnect oraz 9 wprowadzeń wtórnych. – Ten rok przy założeniu ożywienia na rynku powinien być dużo lepszy dla naszej grupy kapitałowej. Mamy już zaplanowane oferty na I półrocze, a na drugą połowę roku również transakcje IPO na głównym rynku. Ich realizacja jest oczywiście zależna od koniunktury na giełdzie, ale jesteśmy w tym zakresie umiarkowanymi optymistami – komentuje Paweł Śliwiński.

Równolegle ze wsparciem transakcji i debiutów oraz rozwojem biznesu depozytariusza broker coraz mocniej rozbudowuje też inne usługi. W drugiej połowie 2023 roku Dom Maklerski rozpoczął z powodzeniem działalność na rynku analiz spółek giełdowych. Pod koniec roku wydał dwa raporty analityczne – dla Plot Twist oraz Medinice. Firma w IV kwartale rozpoczęła świadczenie usługi pośrednika rejestracyjnego przy rejestracji akcji w KDPW, a także agenta emisji obligacji. Rośnie również liczba spółek w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez DM INC.

– W związku z rozwojem nowych usług, a przede wszystkim z rozwojem usługi depozytariusza funduszy, wzmacniamy kapitały naszego domu maklerskiego. Dokonane w grudniu i zaplanowane w styczniu podwyższenia kapitału DM INC to łącznie 1,5 mln zł ze środków z Grupy INC, tak ażeby zapewnić odpowiednie bufory kapitałowe na rosnącą działalność – wyjaśnia prezes.