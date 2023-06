Sztuczna inteligencja w marketingu. Gdzie leży etyczna granica jej stosowania?

Sztuczna inteligencja jest coraz częściej wykorzystywana w działaniach marketingowych w celu personalizacji treści. Pozwala to na bardziej precyzyjne dotarcie do konsumentów i zwiększenie zwrotu z inwestycji. Jednocześnie istnieje potrzeba ochrony prywatności i unikania tendencyjności w przekazywanych treściach. Eksperci z firmy Progress wskazują, jak właściwie stosować AI, aby efektywnie personalizować treści marketingowe, wyznaczając etyczne granice działań i dbając o dobro klientów.

Współcześni konsumenci codziennie wchodzą w interakcję z niezliczoną ilością treści w sieci. W wysoce konkurencyjnym, szybko zmieniającym się cyfrowym świecie personalizacja staje się dla marek narzędziem, które pozwala wyróżnić się na tle szumu informacyjnego. Dostosowywanie treści do indywidualnych preferencji użytkowników pozwala też lepiej zrozumieć ich potrzeby. Przekłada się to na wyższy poziom lojalności ze strony konsumentów i pomaga zwiększyć zwrot z inwestycji.

Aby jak najlepiej wykorzystać potencjał generatywnej AI, firmy muszą zapewnić sobie dostęp do wysokiej jakości danych istotnych dla odbiorców. Powinny również stale testować i optymalizować spersonalizowane treści, tak aby zmaksymalizować ich oddziaływanie na docelowych odbiorców.

Wraz z rosnącym poziomem wykorzystania sztucznej inteligencji w marketingu, rośnie rola etycznych aspektów takich działań. Firmy powinny być transparentne w kwestii wykorzystania AI w procesach tworzenia i dostarczania konsumentom treści, a także udzielać im informacji na temat sposobu gromadzenia, wykorzystania i ochrony danych. Zapewnienie klientom możliwości rezygnacji z otrzymywania spersonalizowanych treści lub uwzględnienia ich danych w modelach sztucznej inteligencji stanowi dodatkowe potwierdzenie zaangażowania firm w praktyki zgodne z etycznymi standardami. Kolejnym aspektem, który firmy muszą wziąć pod uwagę, jest tendencyjność danych. Według badania firmy Progress „Data Bias: The Hidden Risk of AI” z 2023 roku, zjawisko to jest obecne w 65% przedsiębiorstw. Jednocześnie 51% badanych uważa, że brak świadomości istnienia zjawiska tendencyjności danych oraz niedocenianie jego negatywnego wpływu będzie stanowił barierę w rozwiązywaniu tego problemu.

Przedsiębiorstwa muszą oceniać potencjalny wpływ sztucznej inteligencji na powyższe kwestie i upewnić się, że korzystają z niej w sposób etyczny.

Spersonalizowane treści powstające na bazie generatywnej sztucznej inteligencji wydają się być jednym z przełomów, na który czekali marketerzy. AI umożliwia im nawiązywanie głębszych relacji z klientami i osiąganie lepszych wyników w prowadzonych kampaniach reklamowych.

Znaczenie generatywnej AI w personalizowaniu treści na dużą skalę będzie stale rosło. By nie stracić zaufania klientów, firmy będą musiały postawić na przejrzystość działania i respektowanie względów etycznych podczas korzystania z tej technologii. Przedsiębiorstwa muszą otwarcie mówić o wykorzystaniu sztucznej inteligencji, przykładając najwyższą wagę do najbardziej wrażliwych kwestii związanych z prywatnością czy stronniczością danych.

Autor: Sara Faatz, Director, Technology Community Relations, Progress

Źródło: Raport Progress, „Data Bias: The Hidden Risk of AI”