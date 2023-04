Sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje świat finansów

Nowe technologie rewolucjonizują świat finansów. W dzisiejszych czasach blockchain, sztuczna inteligencja, big data, analiza predykcyjna i Internet rzeczy (IoT) zmieniają sposób, w jaki myślimy o finansach i jak nimi zarządzamy. Od początku 2023 r. uczestnicy rynku kapitałowego ze szczególną uwagą obserwują rozwój AI i tego, jak ona zmieni sposób inwestowania i czy upowszechni udział klientów w rywalizacji rynkowej.

– Na pewno gorącym tematem, który może wyznaczać nowe trendy nie tylko w inwestowaniu, ale również w naszym życiu codziennym jest sztuczna inteligencja. Wszystko za sprawą ChatGPT czyli oprogramowania, które jest w stanie odpowiedzieć na niemal każde pytanie. Oprogramowanie stworzone przez firmę OpenAI zdobyło milion użytkowników w zaledwie 5 dni. Dla porównania Instagram do uzyskania tego wyniku potrzebował dwóch i pół miesiąca – podkreśla Łukasz Klufczyński, analityk rynków finansowych w InstaForex Polska. – Na początku roku zaczął się więc nowy trend, który powinien zostać z nami przez najbliższe lata. Badania pokazują, że nowa wersja ChatGPT, to znaczy wersja 4.0 dostanie się na prawie każde studia. Stwarza to masę nowych możliwości również inwestycyjnych i wyzwań w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

W przypadku sztucznej inteligencji, dzięki wykorzystaniu uczenia maszynowego i analizy predykcyjnej, systemy finansowe będą w stanie lepiej przewidywać trendy i ryzyka finansowe, jak również identyfikować nieprawidłowości i oszustwa.

– Sztuczna inteligencja zdecydowanie w najbliższym czasie zamiesza w każdym aspekcie naszego życia. Rynki finansowe nie będą tutaj wyjątkiem. Sztuczna inteligencja upowszechni automatyczne systemy, które będą powstawały w oparciu o sieci neuronowe – podkreśla Marcin Wenus, prezes fundacji Invest Cuffs.

Sztuczna inteligencja (AI) ma potencjał, aby znacząco wpłynąć na świat finansowy. Z jednej strony ułatwia i usprawnia analizę ryzyka oraz predykcję. AI może pomóc w analizie ryzyka finansowego, identyfikacji potencjalnych zagrożeń i szacowania przyszłych trendów. Wynika to z możliwości analizy ogromnych ilości danych. Wpłynie z pewnością na optymalizację procesów biznesowych – pomoże w automatyzacji procesów biznesowych, takich jak zarządzanie portfelem inwestycyjnym, przetwarzanie wniosków kredytowych, analiza rynkowa i wiele innych.

– Systemy transakcyjne automatyczne, które powstawały w oparciu o sieci neuronowe nie są niczym nowym na rynku kapitałowym. Jestem pewny, że zanim ktokolwiek usłyszał o ChatGPT OpenAI to już wszystko działało na rynkach kapitałowych – podkreśla Marcin Wenus dodając, że wszyscy najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach są wyciągani przez rynek kapitałowy i inwestycyjny, aby wdrażać innowacje i nowe technologie.

Ciekawym skutkiem silniejszego wejścia nowoczesnych technologii na rynek kapitałowy będzie personalizacja produktów finansowych. Na przykład sztuczna inteligencja pozwoli na dopasowanie produktów i usług finansowych do indywidualnych potrzeb klientów. Usprawni obsługę klienta, co może zachęcić wielu do tej pory niezdecydowanych do wejścia do świata inwestycji kapitałowych. Skoro doradcą będzie mógł być chatbot czy asystentem wirtualny, to udział w rynku kapitałowym nie będzie już tak straszny jak jeszcze kilka lat temu. Podobnie będzie w przypadku rynku kryptowalut, które zaczynają odzyskiwać zaufanie ze strony inwestorów.

– Rok 2023 będzie rokiem roll-up’ów. Dodatkowo istotny będzie przełom technologiczny, jaki nastąpi w branży AI. Również wpłynie na branżę kryptowalut. Bardzo dużo projektów z tego obszaru pojawia się w świecie finansów – zaznacza Wojciech Gruszka, założycie GameSwift. – Rynek kryptowalut jest rynkiem mocno spekulacyjnym, więc musimy mieć też to na uwadze. W perspektywie przyszłego roku, ale także najbliższych lat kluczowym wyzwaniem będzie takie opakowanie technologii blockchain, aby użytkownicy nie musieli zastanawiać się nad tym, czy korzystają w ogóle z technologii czy nie.

Blockchain, pozwalający na tworzenie nowych sposobów transakcji bez udziału pośredników oraz na zwiększenie bezpieczeństwa i przejrzystości procesów transakcyjnych obok analizy big data, pomagają instytucjom finansowym w lepszym zrozumieniu zachowań klientów i trendów rynkowych. Te technologie już teraz zmieniają sektor finansowy, a ich wpływ będzie się tylko zwiększał w przyszłości. Można się spodziewać, że nowe technologie przyspieszą i ułatwią procesy finansowe, zwiększą bezpieczeństwo, a także pomogą w lepszym zrozumieniu potrzeb klientów i dostosowaniu oferty do ich potrzeb. Przełamią również barierę wielu Polaków do inwestowania i udziału w rynku kapitałowym nie tylko od strony klienta, ale również aktywnego gracza.