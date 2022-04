Szymon Fiecek obejmuje stery w Grupie Comperia.pl SA

Rada Nadzorcza mianowała Szymona Fiecka na prezesa 28 kwietnia 2022 roku. Ma kontynuować obraną przez spółkę strategię dywersyfikacji portfela.

Wraz z ustanowieniem nowego stanowiska prezesa, w spółce nastąpiły zmiany w strukturze: ze stanowiska członka zarządu odchodzi Wojciech Małek, pozostawiając zarząd w dwuosobowym składzie. Funkcję prokurenta obejmuje Cezary Tokarski.

Z raportu finansowego za 2021 rok, opublikowanego w marcu wynika, że przychody Grupy wzrosły o 70 proc., przekraczając 40,4 mln zł, a EBITDA wzrosła 3,3 razy rok do roku. Obecnie za akcję spółki (CPL) zapłacimy 5,30 zł.

– Spółka pozostaje zarządzana przez zgrany, silny zespół, z dobrze określoną odpowiedzialnością i zakresem działań. Dzięki powołaniu na prezesa Szymona Fiecka, który jest ze spółką od jej założenia, firma zyskuje silniej umocowanego, sprawdzonego lidera i kapitana, który jak mało kto zna polski rynek finansów i ubezpieczeń konsumenckich w nowoczesnym wydaniu fintech i insurtech – tłumaczy Marek Dojnow, przewodniczący Rady Nadzorczej Comperia.pl SA

Szymon Fiecek to ekspert w branży fintech, e-commerce i płatności odroczonych. Ze spółką Comperia.pl S.A. związał się w 2008 roku, najpierw jako dyrektor ds. IT. To pokłosie jego ówczesnych doświadczeń zawodowych. Jako absolwent informatyki od 1996 roku angażował się w wiele projektów związanych z raczkującym wtedy w Polsce biznesem internetowym. Pracował dla branży retail, nieruchomości, e-commerce, turystycznej. W Comperii odpowiadał za cyfryzację i automatyzację procesów biznesowych.

W 2013 roku został mianowany na prokurenta spółek Grupy Comperia.pl SA oraz Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. Od 2016 roku, aż do obecnego awansu na prezesa, pełnił rolę członka zarządu.

– Cieszę się z powierzonego mi stanowiska prezesa. Zdaję sobie sprawę że jest to nie tylko docenienie mojej dotychczasowej roli w Grupie Comperia, ale również powierzenie odpowiedzialności za dalszy dynamiczny wzrost naszego biznesu. Jak dotąd, już trzeci rok z rzędu, podwajamy wyniki, i to mimo perturbacji związanych z pandemią. Skutecznie zwiększamy nasz zasięg w świecie e-commerce i pośrednictwie kredytów oraz pożyczek, nie zaniedbując dotychczasowych źródeł przychodu: ubezpieczeń oraz reklamy efektywnościowej. Ta strategia będzie dalej realizowana – mówi Szymon Fiecek, prezes Comperia.pl SA.

Spółka rozbudowuje dział sprzedaży e-commerce, obecnie 2-krotnie (w porównaniu z początkiem 2022 roku), do końca roku nawet 5-krotnie. Prezes zapowiada również obecność usług Comfino na czterech platformach SaaS obsługujących e-commerce. Comfino to rozwiązanie płatnicze dla e-sklepów, które działa jak wtyczka, a po zaimplementowaniu w sklepie internetowym dopasuje opcje zapłaty za produkt lub usługę do danego klienta. – Da nam to dostęp do tysięcy sklepów internetowych – cieszy się Fiecek.

Zmiany personalne i organizacyjne

W zarządzie Spółki zasiadają Szymon Fiecek – nowo powołany prezes oraz Paweł Szukalski – który wciąż będzie się skupiał na rozwoju biznesu i sprzedaży usług zarówno Comfino.pl, jak również ComperiaRaty, ComperiaUbezpieczenia oraz Telepolis.pl. Z organizacją żegna się Wojciech Małek, któremu spółka dziękuję za ponad czteroletnią pracę na stanowisku członka zarządu. Na prokurenta spółki mianowano Cezarego Tokarskiego, dyrektora sprzedaży i rozwoju biznesu, z Comperia.pl SA związanego od 2015 roku.

Co robi Comperia?

Grupa Comperia.pl SA to działający od 2008 roku fintech, którego misją jest dostarczanie dopasowanych rozwiązań finansowych i ubezpieczeniowych. Od 2011 roku spółka notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Głównymi filarami działalności spółki jest pośrednictwo kredytowe online, ubezpieczenia, e-commerce oraz porównywarki finansowe, w tym jedna z pierwszych w Polsce – Comperia.pl. W skład Grupy wchodzi również portal Telepolis.pl, należący do pierwszej piątki najbardziej poczytnych serwisów technologicznych w Polsce i posiadający 5 mln realnych użytkowników miesięcznie. – W ostatnim roku postawiliśmy na jeszcze bardziej jakościowe i eksperckie opisywanie technologii, bo tego w polskim Internecie brakowało – mówi Szymon Fiecek.