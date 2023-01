Terminal płatniczy w Twojej firmie za 0 zł – jak zamówić?

Karta płatnicza jest najczęstszą formą płatności dla Polaków. Z roku na rok płatności bezgotówkowego coraz bardziej dominują rynek. Sprawdź, co to oznacza dla Twojego biznesu. Wybierz terminal płatniczy za 0 zł.

Obowiązek posiadania terminala – dla kogo?

Rosnąca popularność płatności bezgotówkowych sprawia, że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na wprowadzenie terminali płatniczych. Nie jest to jednak jedyny powód, dla którego warto zainteresować się bliżej tym tematem. Możliwość płacenia bez użycia gotówki jest obowiązkowa dla wielu przedsiębiorców. Co to oznacza?

Według obecnie obowiązującego prawa każdy, kto posiada kasę fiskalną, musi zapewniać zapłatę w formie bezgotówkowej. Czytamy o tym w nowelizacji ustawy Prawo Przedsiębiorców: „Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych”.

Co więcej, od 1 stycznia 2025 roku wejdzie obowiązek integracji kas z terminalami płatniczymi. Na szczęście większość operatorów takich jak PeP oferuje pomoc podczas przeprowadzenia procesu integracji z kasami i systemami sprzedażowymi.

Z jaki zaletami wiąże się terminal płatniczy?

Jednak terminal płatniczy to nie tylko płatności kartą. To wachlarz możliwości, z którego przedsiębiorcy mogą korzystać całymi garściami. Dla klienta zaś to wygoda, szybkość i bezpieczeństwo. Poznaj plusy płatności bezgotówkowych.

Szybsza obsługa Klientów

Płacenie kartą zajmuje tylko chwilę. Jest ono o wiele szybsze niż płatność gotówką. Klient nie musi bowiem liczyć pieniędzy i czekać na wydanie reszty. Z kolei szybsza obsługa przekłada się na mniejsze kolejki. Tym samym skraca się czas, jaki Twój personel potrzebuje, aby przyjąć płatności od klientów. Zwiększa to jego przepustowość, ogranicza ryzyko pomyłki i poprawia bezpieczeństwo.

Klient może wydać więcej

Klienci, którzy płacą kartą, statystycznie wydają więcej. Różnica może sięgać nawet od 10 do 20%. Jak to możliwe? To proste. Nie ogranicza ich ilość posiadanej przy sobie gotówki. Dzięki terminalowi płatniczemu mogą zapłacić nie tylko kartą, ale również zegarkiem czy telefonem. Dzięki temu wydają chętniej i częściej.

Dodatkowe usługi

Na co pozwalają terminale płatnicze? O możliwości płacenia telefonem czy zegarkiem już pisaliśmy. Nie zapominajmy jednak o kodach BLIK, których popularność ciągle rośnie. Ponadto urządzenie POS umożliwia korzystanie z kart lojalnościowych i podarunkowych, cashbacku czy doładowań telefonu. Co więcej, terminal można dostosować do potrzeb swojej branży. Dzięki temu możliwa jest także preautoryzacja lub obsługa kart flotowych.

Jaki terminal płatniczy wybrać?

Dostosowanie terminala do swoich potrzeb to jedna z usług, na jaką możesz liczyć wtedy, kiedy współpracujesz z takimi operatorami jak PeP. Warto jednak najpierw poznać rodzaje urządzeń POS, aby wiedzieć, jakie wybrać. Wyróżniamy bowiem:

terminale stacjonarne – są na stałe podłączone do stacji zasilania, są wykorzystywane tam, gdzie Klienci są obsługiwani na miejscu;

terminale mobilne – w odróżnieniu od urządzeń stacjonarnych mogą być przenoszone z miejsca na miejsca;

PIN Pady kasowe – osobne urządzenia, jakie możesz postawić bliżej Klienta, aby zwiększyć komfort płatności.

Jak otrzymać terminal płatniczy za 0 zł?

Zakup terminala płatniczego nie musi wiązać się ze sporymi kosztami. Przedsiębiorcy, którzy nie korzystali z terminala przez ostatnie 12 miesięcy lub rozpoczynają działalność gospodarczą, mogą skorzystać z programu Polska Bezgotówkowa.

Dzięki niemu terminal płatniczy można otrzymać terminal płatniczy za 0 zł przez 5 miesięcy. Dodatkowo, decydując się na ofertę PeP, możesz wydłużyć promocję o kolejne 7 miesięcy i nie płacić w trakcie nich prowizji od transakcji lub opłat za najem urządzenia.