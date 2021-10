The Retreat Palm Dubai – oaza spokoju na słonecznej wyspie Palm Dubai

Dubaj – miasto słońca, atrakcji, ekskluzywnych restauracji i hoteli. Miejsce, które kusi nie tylko egzotyką i arabską kulturą, lecz najwyższym standardem obsługi. Dla tych, którzy chcą na chwilę zapomnieć o jesiennej pogodzie pojawia się nowa atrakcja – The Retreat Palm Dubai – jedyny hotel w instytutem odżywiania, Wellness & Spa.

Dubaj to miasto, które żyje z turystów i w którym wszystko musi być „naj”, co chwila pojawia się jakaś nowa atrakcja i to w najmniej oczekiwanych miejscach. W centrach handlowych (Dubai Mall) wbudowane są akwaria tak wielkie, jakich nie ma żadne polskie zoo. Dla poszukujących zimowych klimatów w gorącym Emiracie powstał snow park z narciarskim stokiem, mini-torem bobslejowym i lodowymi figurami (Mall of Emirates). Gdy na zewnątrz panują tropikalne upały, tutaj dzieci szaleją na sankach w narciarskich kombinezonach.

Ale Dubaj to nie tylko wysokie drapacze chmur, najdroższe hotele, parki wodne i tunele z rekinami…. Ponad 1,5 roku ograniczeń pandemii odcisnął piętno na samopoczuciu wielu osób, zmienił nasze życie nie do poznania. I właśnie odnowa biologiczna i psychiczna to atrakcje jakie oferuje ośrodek – The Retreat Palm Dubai, należący do sieci Sofitel. To jedyny ośrodek w Emiratach Arabskich, oferujący kompleksowe podejście do zagadnień żywieniowych. Instytut RYAAV odbudowy witalności psychicznej, fizycznej.

Wyjątkowa atmosfera tego butikowego ośrodka (jedynie 100 pokoi) to zasługa profesjonalnej obsługi i systemu zarzadzania, gdzie każdy z gości może poczuć się wyjątkowo będąc witanym po imieniu podczas porannej kawy. Na straży najwyższego, światowego poziomu stoi Emanuele Raffuzzi, wcześniej związany z takimi ośrodkami jak The Balmoral Hotel w Edynburgu, Hotel Principe di Savoia w Mediolanie, The Pierre Four Seasons w Nowym Jorku czy The Ritz-Carlton Dubai. O dobre samopoczucie i spełnianie wielu wyszukanych życzeń klientów dba Nicholas Omollo, menedżer Front Office.

Ocena: Idylliczne miejsce na końcu zniewalającej wyspy w kształcie palmy u wybrzeży Dubaju.