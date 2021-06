TMS wprowadza do oferty akcje z GPW

TMS Brokers odpowiada na potrzeby inwestorów i rozszerza swoją ofertę o możliwość kupna prawdziwych akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

– Stale się rozwijamy, dlatego po wprowadzeniu prawdziwych akcji spółek z giełd amerykańskich, teraz przyszedł czas na udostępnienie naszym klientom możliwości inwestowania w akcje z GPW – mówi Marcin Niewiadomski, prezes Domu Maklerskiego TMS Brokers.

Oferta kupna polskich akcji dołącza do i tak już szerokiej oferty TMS. Dom maklerski oprócz udostępniania prawdziwych akcji polskich i amerykańskich, umożliwia także inwestowanie w kilkaset instrumentów z 6 klas aktywów, w tym kontrakty na złoto, surowce, indeksy, waluty i popularne kryptowaluty. Firma cały czas pracuje nad dalszym rozwijaniem oferty.

– Zauważamy duże zainteresowanie inwestycjami na giełdzie. W związku z tym podjęliśmy decyzję, aby do naszej oferty dodać akcje spółek notowanych na GPW. Poszerzenie oferty wpisuje się w strategię spółki i jest związana z rozwojem TMS jako części OANDA Group – dodaje prezes TMS Brokers.

Nowa oferta dostępna jest na konkurencyjnych warunkach. Prowizja to tylko 0,19% lub 5zł minimum. W TMS inwestorzy mogą również inwestować w akcje amerykańskie zupełnie bez prowizji na kontach prowadzonych zarówno w PLN jak i EUR.

Nowoczesne inwestowanie w akcje polskie i amerykańskie

Dom maklerski oferuje inwestowanie w akcje za pomocą specjalnie zaprojektowanej aplikacji mobilnej TMS Brokers , aby móc z każdego miejsca i w dowolnym czasie kontrolować swoje inwestycje.

– Aplikacja TMS została zaprojektowana dla osób, które cenią sobie wygodny dostęp do inwestowania w każdym momencie. Po pobraniu aplikacji użytkownik może otworzyć konto do inwestowania na tysiącach instrumentów, w tym prawdziwych akcjach, kontraktach na złoto, surowce, indeksy, waluty i kryptowaluty. Może przeglądać i analizować wykresy notowań na żywo spółek z polskiej i amerykańskiej giełdy. Dodatkowo może korzystać z rekomendacji ekspertów, śledzić rynkowe wiadomości i sprawdzić sentyment inwestorów na rynku. Aby ułatwić użytkownikom wyszukiwanie ciekawych spółek zostały one podzielone na tematyczne listy. Dodatkowo spółki można filtrować np. po kapitalizacji czy wolumenie obrotu – opisuje Piotr Kardasz, dyrektor marketingu i kierownik ds. rozwoju mobile w TMS Brokers

Rozwój oferty jest kolejnym krokiem w budowie intuicyjnego, nowoczesnego i prostego narzędzia dającego klientom dostęp do wielu klas instrumentów finansowych.

Chcemy kompleksowo odpowiadać na potrzeby różnych grup inwestorów. Na platformach TMS można handlować na tysiącach instrumentów finansowych. Stale pracujemy na rozwojem oferty produktowej i narzędzi do inwestowania – mówi Marcin Niewiadomski.

Handel na nowych instrumentach dostępny jest dla obecnych i nowych klientów TMS a prowadzenie i otwarcie rachunku jest darmowe.

Usługi świadczone przez brokera objęte są nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego i regulacjami unijnymi.