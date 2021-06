Konsolidacja rynku taxi – Wicar Taxi dołącza do sieci iTaxi

iTaxi.pl oraz Wicar Taxi Sp. z o.o. – jeden z liderów rynku taxi na Dolnym Śląsku, działający na terenie Wrocławia i Legnicy, zawarły umowę o strategicznej współpracy. Jej celem jest konsolidacja rynku i oferowanie usług przejazdów taksówkowych w oparciu o jak największą flotę pojazdów prowadzonych przez licencjonowanych kierowców, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi do zamawiania i raportowania przejazdów. Podpisana umowa otwiera proces stopniowej integracji i włączania aktywów Wicar Taxi do struktur organizacyjnych i marki iTaxi.pl.

Konsolidacja Wicar Taxi w aplikacji iTaxi stanowić będzie znaczące wzmocnienie dostępności i jakości usług oferowanych przez iTaxi w regionie Wrocławia i całego Dolnego Śląska, świadczonych przez blisko 400 licencjonowanych taksówkarzy.

iTaxi to polska platforma technologiczna, łącząca taksówkarzy i pasażerów poprzez nowoczesną aplikację mobilną, która działa na rynku od ponad 9 lat, obejmując swym zasięgiem największe miasta w Polsce. W listopadzie 2019 r. iTaxi przejęła jednego z liderów rynku Małopolski – Krakowską sieć Radio Taxi Barbakan. Firma kieruje swoją ofertę przede wszystkim do klientów biznesowych, zapewniając im rozbudowaną platformę do zarządzania licencjonowanymi przejazdami taxi w firmie. Na swoim koncie ma liczne nagrody, w tym m.in. Marketer Roku, Laur Konsumenta, Dobry Wzór czy certyfikat Rzetelna Firma. Została też dostrzeżona w konkursie branżowym – Mobile Trends Awards 2018 oraz znalazła się na liście „Top Polish startups to follow in 2020”, przygotowanym przez portal Sifted, należący do Financial Times.

Wicar Taxi to jedna z największych i najbardziej renomowanych korporacji taksówkowych w regionie. Jedna z pierwszych zaoferowała usługi taksówkowe dostępne w stałej cenie przez całą dobę. Specjalizuje się w obsłudze klientów indywidualnych i biznesowych, posiada stale rosnącą flotę aut hybrydowych i współpracuje wyłącznie z licencjonowanymi kierowcami taxi. Wicar to również jeden z głównych sponsorów klubu żużlowego WTS Sparta Wrocław.

„Włącznie floty Wicar Taxi – jednego z liderów rynku w regionie – do naszej platformy technologicznej to znaczący krok w rozwoju iTaxi na terenie Wrocławia i całego Dolnego Śląska. Kontynuujemy w ten sposób strategię konsolidacji rynku usług przewozowych, skierowanych do biznesu oraz klientów indywidualnych” – komentuje Jarosław Grabowski, CEO iTaxi.

„Połączenie potencjału naszych marek to znaczące rozszerzenie możliwości obsługi w regionie oraz wprowadzenie nowoczesnych narzędzi technologicznych do zamawiania kursów dla klientów indywidualnych na terenie Dolnego Śląska. Z kolei, dla współpracujących z Wicar Taxi kierowców, wejście w struktury systemowe iTaxi to szansa na obsługę zarówno wielu ogólnopolskich, jak i regionalnych firm czy instytucji, których obsługa jest z kolei specjalnością iTaxi” – stwierdza Wojciech Czyżyk, dotychczasowy Wiceprezes Wicar Taxi, a od teraz Dyrektor Oddziału iTaxi.

„Integracja ta to znaczący i fundamentalny krok w kierunku konsolidacji polskiego rynku przejazdów taxi. Wierzymy, że zmiany w branży, wynikające z połączenia Wicar Taxi i iTaxi, będą zachodziły sprawnie i z korzyścią dla finalnego odbiorcy usługi. Będzie to możliwe dzięki bliskiej współpracy z dotychczasowymi Członkami Zarządu Wicar Taxi, którzy będą od teraz kierować operacjami iTaxi w regionie Dolnego Śląska.” – dodaje Jarosław Grabowski, CEO iTaxi

Jednym z etapów połączenia jest zwiększenie potencjału iTaxi w oparciu o wykorzystanie zasobów ludzkich i rzeczowych Wicar Taxi w regionie, rozbudowa centrali telefonicznej we Wrocławiu, rozszerzenie możliwości obsługi kierowców i klientów biznesowych w regionie Dolnego Śląska.