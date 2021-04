Toyota numerem 1 na polskim rynku – dane z pierwszego kwartału 2021 roku

Toyota zakończyła pierwszy kwartał 2021 roku jako lider polskiego rynku (20 393 rejestracje)

W marcu 2021 roku Toyota zajęła pierwsze miejsce z wynikiem 7 902 samochodów

Corolla jest najpopularniejszym samochodem w Polsce i najchętniej wybieranym autem flotowym (w Q1 2021)

Yaris zajmuje drugie miejsce w Polsce i pierwsze wśród klientów prywatnych (w Q1 2021)

Popularność Toyoty PROACE CITY wzrosła w pierwszym kwartale o prawie 500% rok do roku

Toyota liderem rynku samochodów osobowych

Jak wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Toyota zarejestrowała w pierwszym kwartale 2021 roku 20 393 auta – o 24% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Tylko w marcu salony Toyoty opuściły 7 902 samochody. Wyniki te zapewniają Toyocie pozycję lidera polskiego rynku, z udziałem na poziomie 17,3% (w Q1 2021). Jest to efekt bardzo dużej popularności kluczowych modeli Toyoty, w szczególności ich wersji hybrydowych.

Na świetne rezultaty Toyoty składają się indywidualne sukcesy modeli marki. Corolla i Yaris to dwa najpopularniejsze samochody w Polsce – zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i w pierwszym kwartale br. Corolla należy do faworytów polskich nabywców niemal od samego pojawienia się na rynku nowej, 12. generacji. Atrakcyjność nowego Yarisa potwierdził zdobyty niedawno tytuł Europejskiego Samochodu Roku 2021.

Cztery Toyoty w pierwszej dziesiątce (wyniki z marca 2021)

W marcu Corolla zanotowała 2 746 rejestracji, a Yaris 1 986 zarejestrowanych aut. W ubiegłym miesiącu w pierwszej dziesiątce znalazły się także Toyota C-HR (1 047 aut, 6. miejsce) i Toyota RAV4 (870 aut, 8. miejsce).

Pierwsze miejsca w swoich segmentach zajęły w ubiegłym miesiącu obok Corolli i Yarisa także AYGO (504 auta, aż 50,4% udziału w segmencie) i Toyota C-HR. RAV4 zajął drugie miejsce wśród średniej wielkości SUV-ów, Camry z wynikiem 166 aut znalazła się na piątym miejscu w swoim segmencie, zaś Highlander, który zadebiutował w Polsce na początku tego roku, zarejestrował w ciągu miesiąca 81 egzemplarzy.

Toyota dominuje w pięciu kluczowych segmentach (wyniki kwartalne)

Licząc od początku roku, salony opuściło 6 546 Corolli (+23,2% r/r) oraz 5 153 Yarisy (+21% r/r). Corolla była najczęściej rejestrowanym modelem wśród klientów flotowych (4 788 egz., +28,5%), zaś Yarisa najchętniej wybierali klienci indywidualni (2 744 egz., +13,1%).

W pierwszym kwartale 2021 roku samochody Toyoty zajęły pierwsze miejsca w pięciu segmentach. Liderami obok Corolli i Yarisa są także Toyota C-HR, RAV4 i AYGO. Od stycznia do marca zarejestrowano 1 563 egzemplarze AYGO, co stanowi ponad 53% wszystkich małych samochodów zarejestrowanych w tym roku. Do klientów trafiło 2 677 egzemplarzy Toyoty C-HR i 2 450 RAV4.

Toyota Camry jest w tym roku trzecim najpopularniejszym sedanem średniej wielkości (689 egz.), a Highlander siódmym najchętniej wybieranym dużym SUV-em (166 aut). Oba modele są dostępne na polskim rynku wyłącznie z napędem hybrydowym.

Samochody dostawcze – PROACE CITY liderem kombivanów

Toyota zyskuje coraz silniejszą pozycję na rynku samochodów dostawczych. Kompaktowy van PROACE CITY zaczął nowy rok w bardzo dobrym stylu. Nie tylko zajmuje pierwsze miejsce w segmencie, ale liczba jego rejestracji w pierwszym kwartale wzrosła aż o 482% przy średnim wzroście rejestracji kombivanów o 38%. 1 490 egzemplarzy dostarczonych klientom przekłada się na 23,8-procentowy udział w segmencie. W marcu PROACE CITY zarejestrował 673 egzemplarze (+298% r/r).

Średniej wielkości van PROACE zajął w marcu oraz w pierwszym kwartale 2021 roku czwarte miejsce w swojej klasie. W ciągu miesiąca zarejestrowano 227 egzemplarzy tego modelu, o 61% więcej rok do roku. Od stycznia do marca do klientów trafiło 541 PROACE’ów, co przekłada się na 13,3-procentowy udział w segmencie.

Trzeci użytkowy model Toyoty, terenowy Hilux, jest drugim najpopularniejszym pick-upem w Polsce. W marcu z salonów wyjechały 72 egzemplarze, a od stycznia do marca 154 auta. Udział Hiluxa w segmencie wyniósł w pierwszym kwartale 22%. Hilux to symbol trwałości i niezawodności o legendarnych zdolnościach terenowych. W marcu na polskim rynku zadebiutowała jego zmodernizowana wersja z mocniejszym, 204-konnym silnikiem 2,8 litra.