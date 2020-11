Transition Technologies ogłasza rekordowe wyniki za Q3 z przychodami ponad 300 mln zł

Grupa Kapitałowa Transition Technologies, dostawca najnowszych rozwiązań informatycznych dla energetyki, przemysłu i medycyny, wciąż rośnie w tempie ponad 25% rocznie. Sprzedaż grupy po Q3 intensyfikuje się i przekroczyła właśnie 310 mln PLN.

Grupa Kapitałowa Transition Technologies jest przykładem jednej z wielu firm z sektora IT w Polsce, które w przeciwieństwie do innych gałęzi gospodarki nie narzekają na obecną sytuację ekonomiczną. – Nasi klienci wciąż inwestują, a w przemyśle daje się zaobserwować wyraźnie rosnący trend digitalizacji ograniczający czynnik pracy ludzkiej, tak wrażliwej na koronawirusa – mówi prof. Konrad Świrski, Prezes Transition Technologies. – Korzystając z możliwości skupiamy się jeszcze bardziej na rozwoju na rynkach międzynarodowych zarówno w Europie, jak i USA czy Azji oraz pracujemy nad akwizycjami – dodaje Świrski.

Informatyka nie ma problemów z pracą zdalną, a dziś także korzysta z efektów ubocznych pandemii – niższych kosztów biurowych i mniejszej presji płacowej pracowników. Wydaje się, że sektor ten będzie w 2020 r. jednym z nielicznych branż polskiej gospodarki, która może zanotować wzrosty, choć oczywiście długoterminowa sytuacja zależeć będzie od tego, czy kryzys gospodarki światowej związany z koronawirusem wreszcie się skończy.

Stabilnie rosnąca obecnie sprzedaż produktów IT w GK TT pozwoliła na osiągnięcie wzrostu zgodnie z prognozami. Jeśli dodatkowo EBITDA utrzyma się i osiągnie docelowo dwucyfrową wartość, to wyniki za ten rok będą dla grupy na kolejnym rekordowym poziomie.

Konsekwentny rozwój na rynkach międzynarodowych pozwala Transition Technologies na niepowielanie typowego modelu IT opierającego sprzedaż na kontraktach lokalnych, co w polskich warunkach oznacza dominację sektora publicznego i spółek Skarbu Państwa. Grupa bardzo efektywnie działa także i w tych segmentach z ambicjami na pozycję lidera technologicznego w wybranych produktach, jednak priorytetem jest przede wszystkim dynamiczne konkurowanie na rynkach światowych. GK TT także nieustannie pracuje nad zmianą linii produktowej i tworzeniem innowacyjnych rozwiązań – rynki IT nigdy nie stoją w miejscu.

– Coraz więcej sygnałów wskazuje na koniec pandemii w pierwszych kwartałach 2021 r. i szybki powrót koniunktury światowej. Planujemy wobec tego być może wejście spółki z naszej grupy na rynek giełdowy i jeszcze szybszy wzrost w 2021 r. – podsumowuje Prezes Świrski.