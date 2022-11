Transition Technologies PSC nawiązuje współpracę z włoską firmą EKA

Transition Technologies PSC nawiązało współpracę z włoską firmą EKA, która specjalizuje się w realizacji cyfrowych projektów dla przemysłu

Firmy będą wspólnie startować w przetargach na przeprowadzenie cyfrowej transformacji w przedsiębiorstwach z branż motoryzacyjnej, produkcyjnej, lotniczej i zbrojeniowej działających na rynku włoskim

Pierwszym wyzwaniem w ramach współpracy jest stworzenie synergii i zbudowanie wspólnej strategii wejścia na rynek

Transition Technologies PSC (TT PSC), globalny integrator rozwiązań IT, rozpoczął współpracę z włoską firmą EKA świadczącą usługi konsultingowe i integrującą systemy m.in. z wykorzystaniem rozwiązań Internetu Rzeczy i zarządzania cyklem życia produktu, opartych na oprogramowaniu firmy PTC. EKA opracowuje kompleksowe rozwiązania dla branży produkcyjnej oraz firm usługowych.

“Rynek włoski jest niezwykle perspektywiczny i pasjonujący, a jednocześnie stanowi duże wyzwanie dla lokalnych dostawców oprogramowania i rozwiązań IT. Dynamika zmian w świecie technologii, potrzeba ciągłego rozwoju cyfrowego, który pozwoli przedsiębiorstwom zachować konkurencyjność, a także pozytywny stosunek włoskich firm do transformacji cyfrowej sprawiają, że rynek ten ma ogromny potencjał. Postanowiliśmy rozszerzyć naszą działalność we Włoszech poprzez nawiązanie współpracy z firmą EKA i wspólne uczestnictwo w lokalnych przetargach. Będziemy się koncentrować na włoskich klientach z takich branż jak motoryzacja, produkcja, przemysł lotniczy i zbrojeniowy. Naszym atutem będzie połączenie wysoce profesjonalnej wiedzy rynkowej EKA na temat procesów i rozwiązań z naszymi produktami i ofertą w postaci niezwykle zaawansowanych technologii chmurowych. Naszym pierwszym wyzwaniem jest stworzenie synergii i opracowanie wspólnej strategii wejścia na rynek” – mówi Norbert Suliński, Strategic Alliances Director w TT PSC.

Do tej pory TT PSC współpracowało z EKA przy wielu projektach w charakterze podwykonawcy dla PTC, globalnego producenta oprogramowania przemysłowego (EKA jest oficjalnym partnerem usługowym PTC na rynku włoskim).

Firma EKA, będąca akademickim spin-offem, obecnie funkcjonuje na rynku włoskim jako firma specjalizująca się w PLM, zaliczana do grona kluczowych Integratorów Systemów działających w sieci PTC. Firma zlokalizowana w Turynie na północy Włoch i w Lecce na południu kraju, jest przykładem inteligentnego przedsiębiorstwa charakteryzującego się prawdziwą włoską kulturą. EKA dysponuje doświadczeniem w sektorze badań przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień inżynierii współbieżnej i zarządzania procesami biznesowymi. Firma nawiązuje również współpracę z głównymi ośrodkami badawczymi i uniwersytetami we Włoszech, współpracuje również z krajowymi i międzynarodowymi integratorami systemów.

“Obie firmy, EKA i TT PSC, mają wspólne korzenie i są liderami rynku dzięki najwyższej jakości usługom i solidnej współpracy z PTC. Cieszymy się, że możemy jeszcze bardziej pogłębić naszą współpracę i połączyć nasze kompetencje w ramach nowej strategii wejścia na rynek” – mówi Stefano Picco, Business Development Director w EKA.

Pierwszym wspólnym projektem w ramach partnerstwa TT PSC i EKA będzie realizacja projektu transformacji cyfrowej dla czołowych włoskich marek motoryzacyjnych.