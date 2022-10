STS Holding: wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022

STS Holding – spółka dominująca w Grupie STS, jednego z największych bukmacherów w Europie Centralnej oraz lidera rynku w Polsce – wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2022. Do akcjonariuszy trafiło niemal 42,3 mln zł. Kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję, wyniosła 0,27 zł.

W sierpniu 2022 roku STS Holding wypłacił akcjonariuszom dywidendę z zysku za 2021 rok w wysokości 0,37 zł na akcję, czyli łącznie ok. 57,9 mln zł.

Nasza polityka dywidendy zakłada wypłatę akcjonariuszom do 100% wypracowanego zysku netto. W tym roku do naszych akcjonariuszy trafiło łącznie ok. 100 mln zł. Obecnie skupiamy się na maksymalnym wykorzystaniu zbliżających się Mistrzostw Świata w Katarze do wypracowania jak najlepszych wskaźników operacyjnych oraz finansowych – mówi Mateusz Juroszek, prezes zarządu STS Holding.

Grupa STS w Q1-Q3 2022 wygenerowała NGR na poziomie 458 mln zł, gdy przed rokiem było to 429 mln zł. Od stycznia do września 2022 roku wartość zawartych zakładów przez klientów Grupy STS wyniosła 3,300 mld zł, gdy przed rokiem było to 3,274 mld zł. W samym Q3 2022 Grupa wygenerowała historycznie najwyższy NGR w ujęciu kwartalnym, wyniósł on 162 mln zł, przed rokiem było to 134 mln zł.

W Q1-Q3 2022 roku liczba aktywnych użytkowników wyniosła 576 tys. Grupa odnotowała od stycznia do września br. 237 tys. nowych rejestracji, a liczba klientów, którzy dokonali pierwszego depozytu wyniosła 163 tys.

Grupa STS jest największym pod względem obrotów bukmacherem w Polsce, który działa również na skalę międzynarodową dzięki licencjom w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Produkty oferowane przez Grupę obejmują zakłady sportowe, zakłady na sporty wirtualne, kasyno internetowe (poza Polską), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esportowych.

Grupa od wielu lat nieprzerwanie wdraża strategię „mobile-first” w oparciu o autorski system bukmacherski. Stale rozwija własną platformę technologiczną, aby sprostać potrzebom klientów i wyznaczać rynkowe trendy. Inwestycje Grupy w portfolio produktowe i rozwiązania technologiczne wyniosły w 2021 r. 29 mln PLN. Ponadto w 2020 roku STS S.A. przejęła kontrolę nad czeską spółką technologiczną Betsys, w której obecnie posiada 74% akcji. Betsys jest głównym dostawcą rozwiązań IT dla bukmachera w Polsce, zarówno na potrzeby kanałów online, jak i retail. Łącznie w Grupie zespół ds. rozwoju produktów i platform Grupy składa się z około 160 wysoko wykwalifikowanych osób, w tym około 85 programistów, 55 innych pracowników zajmujących się rozwojem technologii i platform oraz 20 pracowników zajmujących się business intelligence oraz analityką biznesową.