Inwestorzy tracą apetyt na wegańskie akcje: udziały w alternatywnych produktach mięsnych i mlecznych spadają

Inwestorzy stracili apetyt na tak zwane „akcje wegańskie” w ciągu ostatnich 12 miesięcy, podczas gdy akcje tradycyjnych producentów mięsa radziły sobie znacznie lepiej.

W Światowy Dzień Wegan (1 listopada), eToro publikuje dane zebrane pokazujące, że koszyk 10 największych wegańskich akcji odnotował spadek wartości o 51 proc. w ciągu ostatnich 12 miesięcy i o 36 proc. w ciągu poprzednich dwóch lat. Analogicznie, koszyk akcji najbardziej znanych firm produkujących mięso stracił zainteresowanie inwestorów tylko o 12 proc. w ciągu ostatniego roku i zyskałby 7 proc. w ciągu ostatnich dwóch lat (w przeliczeniu na dolary amerykańskie).

Jest to odwrócenie trendu obserwowanego w poprzednich latach, kiedy to ceny wegańskich akcji gwałtownie wzrosły. W dłuższym okresie koszyk wegański nadal byłby lepszą inwestycją niż koszyk mięsny, przynosząc 38 proc. vs -10 proc. w okresie trzyletnim i 20 proc. vs 5 proc. w okresie pięciu lat. Wynika to wyłącznie z fenomenalnego wzrostu firmy Celsius Holdings, produkującej wegańskie napoje, u której cena akcji skoczyła o ponad 1500 proc. w ciągu pięciu lat.

Przez pięć lat żaden z koszyków nie przyćmił zysków zapewnianych przez Nasdaq, który wzrósł o 67 proc. Jednak oba radziły sobie w tym okresie znacznie lepiej niż FTSE100, który spadł o 5 proc.

Czas inwestowania Koszyk akcji mięsnych Koszyk akcji wegańskich Nasdaq FTSE100 Mięsne vs wegańskie 1 rok -12% -51% -28% -3% 39% 2 lata 7% -36% -4% 22% 44% 3 lata -10% 38% 35% -3% -47% 5 lat 5% 20% 67% -5% -15%

Dane dotyczące ceny akcji pobrane na zamknięcie rynku 26/10/2022. Wyniki indeksu obliczono w dolarach amerykańskich.

Oprócz Celsius Holdings, koszyk wegański zawierał dobrze znane firmy zajmujące się substytutami mięsa i nabiału, takie jak Beyond Meat i Oatly, z których obie odnotowały gwałtowny spadek cen akcji w 2022 roku, niedługo po wejściu na Nasdaq. Koszyk składał się również z marek skupionych na weganach w innych sektorach, na przykład firmy kosmetycznej ELF Beauty. Koszyk akcji mięsnych obejmował gigantów produkujących mięso, takich jak brazylijska firma JBS, największe przedsiębiorstwo przetwórstwa mięsnego na świecie, oraz amerykański producent mięsa Tyson Foods.

Komentując dane, Ben Laidler, strateg ds. rynków globalnych w eToro, powiedział: Wiele z tak zwanych wegańskich akcji gwałtownie wzrosło podczas szerszego boomu VC i technologii w ciągu ostatnich kilku lat, ale teraz rozbijają się o ziemię wśród trudnych warunków rynkowych, wysokich stóp procentowych i ryzyka recesji. Wiele z tych akcji osiągało fatalne wyniki po stosunkowo niedawnym wejściu na giełdę, choć sukcesy takie jak Celsius pokazują, że w tej przestrzeni na pewno istnieją możliwości.

Jeśli chodzi o to, co napędza ostatnie trendy, podczas gdy ten wegański nadal rośnie, zasiedziałe firmy białkowe i giganci spożywczy o ugruntowanej pozycji obecnie walczą, rozszerzając działalność na nowe linie produktów innych niż mięso, wykorzystując swoją przewagę w zakresie skali i dystrybucji. Tradycyjne akcje mięsne zachowują się bez pośpiechu stabilnie, a spółki te prawdopodobnie korzystają teraz z faktu, że konsumenci kupują tańsze źródła białka w obliczu kryzysu kosztów utrzymania, podczas gdy inwestorzy skłaniają się bardziej ku podstawowym akcjom wartościowym w obecnym klimacie.

Wegańskie akcje Cena akcji w 2022 r. Wyniki w ciągu 5 lat Mięsne akcje Cena akcji w 2022 r. Wyniki w ciągu 5 lat Beyond Meat -79% N/A Tyson -22% -5% Oatly -73% N/A Hormel -6% 51% Local bounti -54% N/A BRF* -40% -83% Tattooed chef -73% N/A Pilgrims Pride -20% -27% AppHarvest -57% N/A Archer Daniels 40% 115% Ingredion -12% -31% JBS* -31% 88% Olaplex Holdings -84% N/A WH Group* -16% -46% ELF Beauty 35% 96% Marfrig* -50% 0% Celsius Holdings 21% 1,561% Minerva* 34% -29% National Beverage -4% -8% NH Foods* -32% -56%

*Wszystkie dane dotyczące cen akcji są dokładne na dzień zamknięcia rynku 26/10/2022. *Wyniki w dolarach amerykańskich.