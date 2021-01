Triggo zapowiada IPO w I kwartale 2021 roku i planuje pozyskać do 2,5 mln EUR

Zarząd Triggo S.A., spółki opracowującej unikatowy w globalnej skali pojazd elektryczny będący odpowiedzią na korki i brak miejsc parkingowych, planuje w najbliższych miesiącach pozyskać środki w drodze oferty publicznej. Wartość emisji wyniesie do ok. 11 mln zł, które będą dedykowane finansowaniu dalszych badań i prac nad wdrożeniem seryjnej produkcji. Spółka zakłada debiut na rynku NewConnect w 2021 roku. W obszarze operacyjnym Triggo S.A. prowadzi rozmowy nt. pilotaży z partnerami branżowymi, przygotowuje założenia produkcyjne i oczekuje w 2021 roku uzyskania homologacji.

Triggo jest polskim, unikatowym w skali światowej w pełni elektrycznym pojazdem, który dzięki swojej innowacyjnej konstrukcji jako pierwszy na świecie łączy zalety wysokiej mobilności (pokonywanie korków) i łatwości parkowania jednośladów (pozwala zaparkować na 1/5 miejsca dla auta) z bezpieczeństwem i komfortem samochodów miejskich. Kluczowa cechą Triggo jest zmienna geometria podwozia, która umożliwia poruszanie się w dwóch konfiguracjach: manewrowej oraz drogowej. Jego konstrukcja jest chroniona patentami o zasięgu międzynarodowym, obejmującymi łącznie obszar zamieszkiwany przez blisko cztery mld ludzi. Projekt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w zakresie przyszłościowych usług współdzielenia środków transportu oraz elektromobilności na największych metropolitarnych rynkach świata.

– Decyzja o uzyskaniu statusu spółki publicznej to ważny, a jednocześnie naturalny etap rozwoju projektu Triggo, będący konsekwencją dziesięciu lat rozwoju koncepcji, pięciu lat działalności spółki oraz gotowości produkcyjnej pojazdu. Naszą ambicją jest zostanie polskim globalnym brandem w miejskiej e-mobilności, który efektywnie rozwiązuje dwa kluczowe problemy obecne w każdym mieście – korki i dostępność miejsc parkingowych. Zmienna geometria podwozia warunkująca zalety Triggo może mieć wpływ na transport w największych aglomeracjach UE, USA, Japonii, Chin bądź Indii, czyli rynkach objętych ochroną patentową założeń pojazdu obowiązującą do 2037 roku – mówi Rafał Budweil, Prezes Zarządu i Założyciel Triggo S.A.

– Nasze najbliższe plany to budowa pilotażowej serii informacyjnej pojazdów wraz z ich dostawą do klientów „beta” oraz przeprowadzenie na szeroką skalę działań promocyjnych zmierzających do zainteresowania projektem partnerów strategicznych, w tym licencjobiorców na niezwykle perspektywicznych rynkach Azji południowej i południowo-wschodniej. Przyjęcie z jakim spotykają się informacje na temat Triggo na całym świecie pozwala ufać w realne szanse powodzenia na rynkach azjatyckich – wskazuje Rafał Budweil.

W ocenie Zarządu Triggo S.A. osiągnięcie strategicznej pozycji rynkowej Spółki przyspieszy pozyskanie zewnętrznego kapitału. Emitent planuje w I kwartale 2021 roku przeprowadzić ofertę publiczna akcji, którą zrealizuje w oparciu o memorandum informacyjne pozwalające pozyskać środki do 2,5 mln EUR. W dalszej kolejności Spółka planuje ubiegać się o wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect. Koordynatorem Oferty w procesie będzie Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

– Obecnie dysponujemy w pełni funkcjonalnymi prototypami, które potwierdziły zakładane cechy użytkowe i stanowią punkt wyjścia do planowanych pilotaży z partnerami branżowymi w I połowie 2021 roku. W dalszej kolejności planujemy rozpoczęcie produkcji seryjnej – uzupełnia Rafał Budweil.

Spółka w 2020 roku rozpoczęła kolejne etapy rozwoju projektu, m.in. obejmujące rozmowy z podmiotami zainteresowanymi dystrybucją pojazdu w UE i na świecie i koncernami motoryzacyjnymi w zakresie potencjalnej współpracy. Została także podpisana umowa z renomowanym włoskim studiem projektowym ItalDesign Giugaro, które wesprze Triggo w budowie relacji z producentami OEM w Chinach.

– NewConnect dla Triggo to pierwszy krok ku obecności na rynkach kapitałowych. W dalszej perspektywie zamierzamy przejść na rynek główny GPW. Triggo jest unikatowym projektem w skali światowej. Globalne trendy na międzynarodowych rynkach kapitałowych są niezwykle sprzyjające dla spółek z branży e-mobilności, co jest odzwierciedlone w niezwykle atrakcyjnych wycenach jakie osiągają. Nie wykluczamy zatem dual listingu na wybranym rynku zagranicznym. – dodaje Rafał Budweil.

Model biznesowy Triggo skupia się na II fundamentach. Pierwszy zakłada koncentrację na dostawach pojazdów na potrzeby flot profesjonalnych odbiorców, w tym operatorów usług car sharing i służb publicznych. Projekt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w zakresie przyszłościowych usług współdzielenia środków transportu oraz elektromobilności na największych metropolitarnych rynkach Europy, Azjach i Ameryk. II filarem jest wdrożenie własnych platform usługowych Robo-taxi. To przyszłościowy rynek usług przewozów osób, umożliwiający połączenie wysokiej nominalnej marży brutto obserwowanej w systemach car sharingowych, ze znaczącymi przychodami jednostkowymi (Uber, Bold itd.). Kluczowym aspektem jest autonomiczne przebazowanie pojazdów, prowadzące do wzrostu średniej liczby przejazdów poszczególnych pojazdów przy ograniczeniu pracy człowieka. Triggo już dzisiaj dysponuje całkowicie cyfrowym układem sterowania drive-by-wire, tj. punktem wyjścia do instalacji systemów autonomizacji jazdy.