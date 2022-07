Trójmiasto przekracza symboliczną granicę 1 miliona m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej

Na koniec II kwartał 2022 roku zasoby biurowe w Trójmieście wyniosły 1,01 mln m kw., przekraczając tym samym symboliczną granicę, dzięki czemu utrzymało ono swoje trzecie miejsce pod względem wielkości wśród regionalnych rynków biurowych, zaraz za Krakowem i Wrocławiem.

„Trójmiasto jest zdecydowanie jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków biurowych w Polsce. Z końcem czerwca 2022 roku Trójmiasto dołączyło do „milionowych” rynków regionalnych, czyli Krakowa i Wrocławia. Wraz z sukcesywnie rozbudowywanym zapleczem biurowym, w Trójmieście lokują się kolejne firmy. W 2022 roku ten obszar otrzymał 1. miejsce jako najbardziej dynamicznie rozwijającego się miasta w Polsce według CEE Shared Services and Outsourcing Awards,” – komentuje Joanna Gomułkiewicz, Leasing Manager w Knight Frank.

Nowa podaż oddana do użytku w II kwartale roku na trójmiejskim rynku biurowym to blisko 19 000 m kw. Na ten wolumen składały się dwa projekty: K2 (10 900 m kw., Vastint Poland) oraz Palio Office Park B (7 900 m kw., Cavatina). Od początku roku ten rynek zyskał zaś blisko 50 600 m kw., co stanowiło 16% wolumenu powierzchni zrealizowanej w największych miastach regionalnych w Polsce, tj. Krakowie, Katowicach, Wrocławia, Poznaniu, Trójmieście i Łodzi.

„Zastrzyku nowej powierzchni, przy zachowaniu planowanych terminów, możemy spodziewać się w 2023 roku, kiedy to na trójmiejski rynek trafi 95% z obecnie realizowanych 82 500 m kw. Największymi obecnie projektami w budowie są Waterfront II (14 500 m kw., Vastint Poland) oraz Punkt (12 500 m kw., Torus). Firmy poszukujące nowych lokalizacji może dodatkowo zachęcić pozycja lidera wśród najlepszych miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce według rankingu ABSL w 2022 roku,” – dodaje Katarzyna Bojar, Konsultant w dziale Badań Rynku w Knight Frank.

Od kwietnia do czerwca 2022 roku w Trójmieście odnotowano wysoki popyt na powierzchnię biurową, a wolumen transakcji wyniósł ponad 28 000 m kw., co było wzrostem o 26% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Uzyskany wynik stanowił blisko 15% powierzchni wynajętej w regionach i był drugim najwyższym wynikiem spośród miast regionalnych zaraz za Krakowem. Największy udział, blisko 72% stanowiły nowe umowy, w tym umowy pre-let 3%. Zarówno renegocjacje, jak i ekspansje odpowiadały za 14 % wolumenu transakcji. W całym półroczu trójmiejscy najemcy wynajęli ponad

50 100 m kw. powierzchni biurowej.

Mimo wysokiego popytu, oddane do użytku dwa nowe obiekty wpłynęły na współczynnik pustostanów, który wzrósł o 1 pp. w ciągu kwartału i na koniec czerwca 2022 roku wyniósł 15,3%. W porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim wskaźnik pustostanów wzrósł aż o 6,1 pp.

Na koniec czerwca czynsze wywoływacze w Trójmieście pozostały na stabilnym poziomie i wahały się od 10,00 EUR do 15,00 EUR/ m kw. miesięcznie.