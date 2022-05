Trójmiejskie zasoby biurowe blisko miliona

Trójmiasto zdecydowanie jest jednym z dynamiczniej rozwijających się rynków biurowych, który w 2022 roku ma szansę dołączyć do Krakowa i Wrocławia jako regionalny rynek biurowy o zasobach przekraczających 1 mln m kw.



Na koniec marca 2022 roku zasoby biurowe w Trójmieście przekroczyły 990 000 m kw. Do użytku oddano trzy projekty – Format (16 000 m kw., Torus), Airport City Gdańsk Alpha (8 500 m kw., Port Lotniczy) oraz Officyna II (7 300 m kw., Torus) o łącznej powierzchni ponad 31 000 m kw.

„Dostarczona na rynek nowoczesna powierzchnia biurowa stanowiła 13% wolumenu powierzchni zrealizowanej w miastach regionalnych. Dodatkowo, w budowie znajdowało się około 140 000 m kw., co jest wysokim wynikiem względem skali lokalnego rynku. Jeśli deweloperzy dotrzymają planowanych terminów to ponad 15% realizowanej powierzchni będzie dostarczona na trójmiejski rynek jeszcze w tym roku, zaś pozostałe projekty zostaną oddane do użytku w 2023 roku,” – komentuje Joanna Gomułkiewicz, Leasing Manager w Knight Frank.

Największymi inwestycjami pozostającymi w budowie są Waterfront II (14 500 m kw., Vastint) oraz Punkt (12 500 m kw., Torus).

Aktywność najemców również była na relatywnie wysokim poziomie. Od stycznia do marca podpisano umowy na blisko 22 500 m kw., co było wzrostem o 57% w porównaniu do poprzedniego kwartału i stanowiło około 15% całkowitego wolumenu umów w miastach regionalnych.

W dalszym ciągu jest to poziom dużo niższy niż w analogicznym kwartale 2021 roku (spadek o 41%). Największy udział, blisko 46%, stanowiły renegocjacje, zaś nowe umowy odpowiadały za blisko 45% wolumenu transakcji. Ekspansje wyniosły prawie 10% wolumenu podpisanych umów.

„W wyniku oddania do użytku kilku nowych projektów, a także przeważającego udziału renegocjacji w strukturze umów najmu, współczynnik pustostanów w Trójmieście wzrósł o 2 pp. w ciągu kwartału i na koniec marca 2022 roku wyniósł 14,3%. W ciągu roku współczynnik pustostanów wzrósł o 5,2 pp., w dużej mierze ze względu na oddanie do użytku znaczącej ilości nieskomercjalizowanej powierzchni biurowej. Należy jednak podkreślić, że jest to jeden z najniższych wskaźników notowanych aktualnie w największych miastach regionalnych w Polsce (zaraz za Szczecinem i Poznaniem). Czynsze wywoławcze na koniec marca 2022 roku oscylowały w przedziale od 10,00 EUR do 15,00 EUR za m kw. miesięcznie. Warto zawrócić uwagę, że rosnące koszty budowy, w tym wzrost cen materiałów budowalnych i kosztów pracy, mogą wpłynąć na zahamowanie możliwości negocjacyjnych inwestorów, zwłaszcza w nowych budynkach,” – dodaje Katarzyna Bojar, Junior Consultant w dziale Badań Rynku w Knight Frank.