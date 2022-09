Trudność wydobycia bitcoina osiąga rekordowy poziom

Trudności wydobycia bitcoina i jego hashrate ustanowiły rekordy wszech czasów. ATH pojawiają się pomimo znacznej słabości ceny tokena. Hashrate bitcoina jest zasadniczo całkowitą mocą obliczeniową sieci, liczbą haseł generowanych i wypełnianych na sekundę.

Wskaźnik hashrate zazwyczaj wzrasta z powodu większej konkurencji między kopaczami. W tym przypadku, ATH może być sygnałem, że kopacze odchodzą od ethereum i przechodzą do innych kryptowalut proof-of-work, takich jak bitcoin. Taki trend, który trwa od kilku tygodni.

Duże grono kopaczy i wysoki poziom konkurencji w sieci, który wymusza wzrost hashrate jest zasadniczo dobrą rzeczą. Choć nie jest to skorelowane z ceną, to im więcej kopaczy w sieci, tym jest ona bezpieczniejsza. Jest to również sygnał, który jest powszechny w czasach bessy, kiedy wykorzystanie i rozwój zaplecza utrzymuje się pomimo nagłych spadków cen i może być interpretowany jako pozytywny wskaźnik długoterminowy.

Simon Peters, analityk kryptowalut na platformie eToro