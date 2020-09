Trump odzyskuje przewagę

Za półtora miesiąca odbędą się wybory w USA. Dotychczasowy lider sondaży Joe Biden wyraźnie traci i powoli liderem staje się urzędujący prezydent Donald Trump.

W USA zmiana lidera

Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że wynik wyścigu o fotel prezydencki w USA jest już znany. Ostatnie tygodnie to jednak moment wyraźnego odzyskiwania poparcia przez urzędującego prezydenta. Reelekcja w sytuacji tak słabych wyników gospodarczych, a szczególnie wysokiego bezrobocia, byłaby swoistym ewenementem w USA. Nie zmienia to faktu, że pomimo tego, że w skali kraju Donald Trump dalej przegrywa z Joe Bidenem, to jeśli weźmiemy pod uwagę wyniki z poszczególnych stanów i ilość głosów elektorskich sytuacja się odwraca. W rezultacie bukmacherzy pierwszy raz od dawna zaczęli mniej płacić za zwycięstwo Donalda Trumpa niż Joe Bidena.

Rubel słaby, ale stabilny

Rosyjski rubel znajduje się ostatnio s w okolicach 5 groszy. Tańszy w swojej historii był tylko przez bardzo krótkie momenty na przełomie lat 2014-2016 w wyniku zaangażowania kraju w sprawy wewnętrzne Ukrainy. Obecnie cierpi on z wielu powodów. Z jednej strony są to sankcje, z drugiej problemy gospodarcze. Nie bez znaczenia są też problemy na Białorusi, które nie wiadomo jak się skończą. Jest za to pewne światełko w tunelu. Joe Biden uchodził za mniej przychylnego Rosji niż Donald Trump w rezultacie jego straty w sondażach sprzyjają rublowi.

Posiedzenie RPP

Dzisiaj odbędzie się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w Polsce. Analitycy są zgodni, że nie powinno dojść do żadnych ważnych decyzji. Dlaczego zatem jest to takie ważne? Po posiedzeniu odbędzie się konferencja prasowa prezesa NBP. To na niej najprawdopodobniej dostaniemy wskazówki dotyczące dalszych działań RPP. Z jednej strony spowolnienie gospodarcze zachęca do utrzymania niskich stóp procentowych, inaczej będzie nam jeszcze ciężej spłacić wydawane na lewo i prawo w tym roku miliardy. Z drugiej strony zalanie gospodarki pieniędzmi może spowodować, że inflacja wróci, a wtedy podwyżka stóp powinna być domyślnym rozwiązaniem. Podnoszenie stóp procentowych powinno umacniać złotego.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl