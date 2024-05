Turystyka na długi weekend. Bardziej city-breaki niż dłuższe wyjazdy. Obłożenie hoteli nad morzem na poziomie 70-80%

Nadmorska turystyka na długi weekend: więcej krótkich wyjazdów, obłożenie jak w majówkę.

Turystów nie brakuje, ale głównie są to osoby planujące krótki nadmorski city-break lub weekend. Rzadziej w czasie majowo-czerwcowego długiego weekendu planujemy wypoczynek dłuższy. Hotele mówią o obłożeniu na poziomie około 70 do 80%, co można uznać za podobny wynik jak w przypadku majówki, z tym, że obecnie czynnych jest więcej obiektów niż jeszcze miesiąc temu. Trwa kolejny w maju długi weekend i sektor HoReCa zrzeszony w Północnej Izbie Gospodarczej przyznaje, że turystyka szykuje się do naprawdę dobrych wakacji.

Niektórzy już oszczędzają na wakacje, ale turystów nad morzem i tak nie zabraknie

Wiele wskazuje na to, że kurorty takie jak Świnoujście, Kołobrzeg czy Międzyzdroje cieszyć się będą rekordowym zainteresowaniem ze strony turystów krajowych, ale także gości z Niemiec, Czech, Słowacji czy z Węgier. Wynika to z daleko idącej poprawy wizerunku polskich kurortów nadmorskich jako godnej alternatywy dla popularnych, ale także już nieco ogranych kurort chorwackich czy hiszpańskich.

– Dla wielu turystów Polska jest tajemnicza, nieco zaskakująca, ale atrakcyjna i ciekawa do eksploracji. Co ważne, dla wielu osób właśnie poprawa dostępu infrastrukturalnego do polskiego morza jest czynnikiem decydującym, by wybrać na wypoczynek polskie morze – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Z informacji od przedsiębiorców zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej wiemy, że zainteresowanie turystów w ten weekend jest bardzo duże – obłożenie hoteli obecnie wynosi około 70-80%, warto podkreślić, że wiele hoteli nadmorskich było jeszcze nieczynnych w majowy weekend, a teraz możemy już mówić o pełnoprawnym sezonie nadmorskim.

– Widzimy pewną tendencję – turyści chętniej przyjeżdżali na dłuższe wyjazdy na majówkę niż w weekend majowo-czerwcowy, bo teraz zostało już bliżej do wakacji i niektórzy po prostu oszczędzają pieniądze przed tygodniowym czy dwutygodniowym urlopem. Spodziewamy się więc więcej city-breaków, wyjazdów jednodniowych, weekendowych, a mniej wyjazdów czterodniowych czy tygodniowych – mówi Hanna Mojsiuk.

– Turyści poszukują oczywiście wypoczynku nadmorskiego, ale mamy także sporo sygnałów, że w majówkę turystyka związana ze sportami wodnymi czy aktywnościami nad innymi niż morze akwenami była jeszcze raczej symboliczna, tak teraz wiele ośrodków agroturystycznych czy obiektów oferujących aktywny wypoczynek np. campingi i kajaki już teraz mają pełne obłożenie – dodaje Hanna Mojsiuk.

Najważniejsza jest pogoda

Przedstawiciele oddziałów Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie również przyznają, że zainteresowanie turystów w ten weekend jest duże, ale nie większe niż w majówkę.

– Statystycznie majówka i weekend majowo-czerwcowy w większości hoteli prezentują się bardzo podobnie. Mamy oczywiście miejsca, gdzie obłożenie jest 100%, ale średni t jest około 70% z zaznaczeniem, że wiele osób decyduje się na przyjazdy w ostatniej chwili uzależniając długość swojego pobytu nad morzem od pogody – mówi Piotr Kośmider, prezes świnoujskiego oddziału Północnej Izby Gospodarczej.

Jak dodaje Piotr Kośmider widać wyraźną korektę cen nad morzem w porównaniu z rokiem 2023.

– Hotele obniżyły swoje ceny o kilkanaście procent. To efekt chęci pozyskania polskich, w tym zachodniopomorskich turystów, którzy mogą wybierać: polskie morze czy np. podróż z Goleniowa do Turcji. Jeżeli ceny wypadów zagranicznych są tańsze niż wypoczynek w Polsce to trudno tu mówić o tym, co jest atrakcyjniejsze. Polscy przedsiębiorcy musieli dopasować ceny do polskiego portfela – dodaje Kośmider.

– Na środkowym wybrzeżu czynnych jest już większość lokali gastronomicznych i ośrodków turystycznych. Nawet punkty typowo sezonowe już teraz są weekendowo otwarte dla turystów. W ostatnich dniach nad Pomorzem Zachodnim występowało wiele zjawisk burzowych, więc jest to pogoda średnio plażowa, co może statecznie wpłynąć na obecność turystów. Mam jednak informacje, że większość hoteli notuje podobne zainteresowanie pobytem jak w majówkę – dodaje Andrzej Mielcarek, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie.

Wpływ na obecność nad morzem turystów ze Szczecina może mieć także otwarcie szczecińskiego aquaparku. Jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji ostatnich lat, a w sobotę wstęp dla dzieci będzie darmowy.