SUNEX kupuje nieruchomość w Raciborzu

SUNEX, podpisał ze spółką Mavex – Rekord umowę na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Raciborzu oraz na przejęcie części pracowników spółki. Liczy na synergie logistyczne i optymalizację kosztową.

SUNEX, czołowy polski producent innowacyjnych rozwiązań bazujących na OZE, sfinalizował umowę z Mavex – Rekord. W jej ramach za 5,6 mln zł netto spółka nabyła nieruchomość zlokalizowaną na działce sąsiadującej z istniejącym zakładem spółki. Znajdują się na niej budynki przemysłowe, w których docelowo SUNEX zamierza rozpocząć produkcję części elementów do zbiorników, w tym zbiorników kompozytowych.

– Pierwsza połowa 2024 r. jest wyjątkowo intensywna jeśli chodzi o nasz rozwój. Pracujemy nad akwizycją w Austrii, gdzie prowadzimy due dilligence spółki instalacyjnej. W tym roku do SUNEX aportem będzie wniesiony niemiecki Drolsbach, także z branży instalacyjnej. A teraz podpisaliśmy umowę z Mavex – Rekord. Kupujemy działkę z zakładem produkcyjnym. Po dostosowaniu hali do naszych potrzeb zakładamy, że jeszcze w czerwcu będziemy mogli rozpocząć produkcję części elementów do zbiorników. W ramach umowy z Mavex-Rekord przejmiemy część pracowników. Liczę także na niższe koszty operacyjne dzięki rezygnacji z najmu jednej z hal od zewnętrznego podmiotu – mówi Romuald Kalyciok, prezes SUNEX.

Nieruchomość zajmuje ponad 1,5 ha.