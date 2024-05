EDP wybuduje z Columbus farmy o mocy 61 MWp

EDP Energia Polska zawarła umowę rozpoczynającą współpracę z Columbus Energy. Porozumienie obejmuje budowę farm fotowoltaicznych z potencjałem inwestycyjnym o łącznej mocy zainstalowanej do ok. 61 MWp.

Podpisane umowy umożliwią EDP Energia Polska nawiązanie współpracy z 21 firmami z Grupy Columbus Energy w zakresie prac budowlanych przy realizacji projektów farm fotowoltaicznych należących do Grupy Columbus. Projekty z potencjałem inwestycyjnym o łącznej mocy do około 61 MWp będą realizowane samodzielnie przez EDP Energia Polska lub we współpracy z Columbus.

Według zaplanowanego harmonogramu, wszystkie prace powinny zakończyć się w 2025 roku. Po wybudowaniu i uruchomieniu tych projektów, Zarząd Columbus planuje podjąć kroki w celu ich sprzedaży lub zmiany struktury finansowania na project finance.

– Jako światowy lider zrównoważonych rozwiązań chętnie dzielimy się doświadczeniem globalnej grupy EDP. Podpisana umowa, z potencjałem inwestycyjnym 61 MWp, potwierdza nasze możliwości realizacji największych projektów fotowoltaicznych w Polsce. Proces inwestycyjny będzie odbywał się na bazie uzgodnionych projektów znajdujących się w portfelu Columbusa i posiadających status gotowych do budowy. Tak duża inwestycja z pewnością znacząco wpłynie na podaż na rynku energii i przyspieszy transformację energetyczną polskiego biznesu – powiedział Ireneusz Kulka, Country Manager EDP Energia Polska.