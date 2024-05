Spółka z Grupy EDP wybuduje z Columbus farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 61 MW, wartości 250 mln zł

Columbus Energy rozpoczyna współpracę z EDP Energia Polska. Zawarte dziś umowy pomiędzy spółkami umożliwią wspólną realizację projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 61 MW, których wartość po wybudowaniu może sięgnąć 250 mln zł.

W oparciu o podpisane dziś umowy, 21 spółek zależnych z Grupy Columbus Energy zawarło współpracę z EDP Energia Polska Sp. z o.o. na prace budowlane przy realizacji projektów farm fotowoltaicznych, należących do Grupy Columbus. Budowa projektów, o łącznej mocy zainstalowanej ok. 61 MW, zostanie zrealizowana samodzielnie przez spółkę EDP Energia Polska lub wspólnie z Columbus.

– Zawarcie współpracy z takim gigantem światowego rynku energetycznego jak EDP Group jest dla nas wielkim wyróżnieniem. Będziemy pracować z profesjonalistami rynku farm fotowoltaicznych, co niewątpliwie przełoży się na najwyższą jakość realizowanych projektów, a w efekcie na ich wartość rynkową. Dzięki tej transakcji Columbus znacząco zmieni też status projektów w swoim portfolio – po zrealizowaniu wspomnianych projektów, na koniec 2025 r. będziemy posiadali ok. 100 MW wybudowanych i działających farm – komentuje Dariusz Kowalczyk-Tomerski, wiceprezes Columbus Energy S.A.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem, całość prac powinna zostać zakończona do drugiego kwartału 2025 r. Zarząd Columbus wskazuje, iż po wybudowaniu i uruchomieniu tych projektów podejmie działania zmierzające do ich sprzedaży, bądź do zmiany konstrukcji ich finansowania na project finance. Po wybudowaniu i elektryfikacji wartość omawianych farm fotowoltaicznych wyniesie ok. 250 mln zł.

EDP Energia Polska Sp. z o.o. należy do EDP Group – międzynarodowej grupy energetycznej, dostarczającej energię elektryczną i gaz do ponad 9 milionów klientów. Grupa EDP działa na 29 rynkach, na 3 kontynentach. W ciągu czterech dekad działalności Grupa zbudowała znaczącą pozycję na światowym rynku energii. Obecnie jest czwartą co do wielkości firmą produkującą energię wiatrową na świecie, a 75 proc. wytwarzanej przez nią energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.