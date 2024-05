Murapol wyemitował obligacje o wartości 150 mln zł

Grupa Kapitałowa Murapol, jeden z największych i najbardziej doświadczonych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 150 mln zł. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 4% w skali roku. Dzień wykupu obligacji będzie przypadał na 28 maja 2027 r.

W ubiegłym roku miał miejsce debiut naszej spółki na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Pierwsze miesiące naszej obecności na krajowej giełdzie oceniamy bardzo pozytywnie i dalej chcemy być aktywnym uczestnikiem naszego rynku kapitałowego. M.in. z tego względu zdecydowaliśmy się na przygotowanie nowej emisji obligacji skierowanej do inwestorów instytucjonalnych, którą zamierzamy wprowadzić na rynek Catalyst. Cieszymy się, że program emisji obligacji zyskał spore zainteresowanie na rynku. Tym samym, po raz kolejny otrzymaliśmy potwierdzenie, że inwestorzy doceniają wysokie kompetencje, wieloletnie doświadczenie naszej firmy i jej sprawdzony model biznesowy. To również kolejny pozytywny impuls do dalszej pracy i realizacji ambitnych założeń, jakie stawia sobie Murapol na najbliższe lata – mówi Nikodem Iskra, Prezes Zarządu Murapol S.A.

Emisja objęła 1,5 tys. sztuk niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii 1/2024 o wartości nominalnej 100 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 150 mln zł. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 4% w skali roku. Dzień wykupu obligacji będzie przypadał na 28 maja 2027 r. Organizatorami emisji byli Bank Pekao S.A., IPOPEMA Securities S.A. oraz Santander Bank Polska S.A, a funkcję agenta emisji pełniła IPOPEMA Securities S.A.

Dobre wyniki i perspektywy

W I kwartale 2024 r. Grupa Murapol zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 327,2 mln zł oraz zysk netto na poziomie 61,1 mln zł. Mocne strony biznesowe Grupy, jej bogate doświadczenie oraz silna pozycja na rynku, tworzą też solidną podstawę do osiągania dobrych wyników w kolejnych okresach.

Wyemitowaliśmy trzyletnie, niezabezpieczone obligacje z marżą na poziomie 4%. Skala biznesu Grupy Murapol, transparentny ład korporacyjny wsparty silną strukturą akcjonariatu, w połączniu z ambitną i spójnie realizowaną strategią zyskały uznanie inwestorów, a proces zamknięcia inauguracyjnej emisji w ramach zaplanowanej kwoty 150 mln zł, wymagał redukcji złożonych zapisów. Tym samym osiągnęliśmy zakładane cele Grupy Murapol w zakresie dywersyfikacji źródeł finansowania oraz zapadalności zewnętrznego zadłużenia, a przy tym zabezpieczyliśmy płynność potrzebną do skutecznego odnawiania banku ziemi, dalszej skalowalności biznesu oraz konsekwentnej realizacji zadeklarowanej polityki dywidendowej. Dziękujemy konsorcjum IPOPEMA Securities S.A., Bank Pekao S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. za profesjonalne wsparcie w realizacji inauguracyjnej emisji, licząc na dalszą efektywną kooperację w ramach programu obejmującego emisje obligacji do łącznej kwoty 500 mln zł. – mówi Przemysław Kromer, CFO Grupy Murapol.

Grupa na koniec I kwartału dysponowała aktywnym bankiem ziemi pod budowę blisko 20,4 tys. lokali w 16 miastach. Mieszkania oferowane przez Grupę Murapol są przystępne cenowo i dostępne dla najszerszej grupy potencjalnych klientów w Polsce. Silną stroną oferty Grupy są optymalne metraże i rozkłady mieszkań, a także ich atrakcyjne lokalizacje – nie tylko w aglomeracjach, ale także w miastach regionalnych, w większości obsługiwanych przez własną sieć sprzedaży.