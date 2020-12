Twoja szansa na rozwój biznesu w czasach kryzysu. Dołącz do Franczyza Expo 2021!

Koronawirus mocno uderzył w biznes. Kryzys to jednak świetny moment na zmiany, na które wcześniej nie miało się odwagi. To też idealna okazja, by pokazać innym nowe drogi rozwoju. Zrób to dzięki Targom Franczyza Expo 2021! Lepiej się pospiesz – liczba miejsc jest ograniczona!

Targi Franczyza Expo 2021 to międzynarodowe spotkanie przedsiębiorców i osób poszukujących pomysłu na biznes.

6 powodów, dla których warto wziąć udział w Targach:

Pozyskasz nowych franczyzobiorców – targi są platformą, na której spotkają się franczyzodawcy z potencjalnymi franczyzobiorcami. Ci drudzy uczestniczą we Franczyza Expo 2021 po to, by znaleźć idealny biznes dla siebie. Może to właśnie twój jest tym, którego szukają? Poznasz branżowe środowisko – będziesz blisko tych, którzy mogą zainwestować w twój biznes. Z doświadczenia już wiesz, że nic tak nie zmienia relacji jak ich bezpośredniość. W czasie eventu spotkasz się z ludźmi z Polski i zagranicy, którzy wiedzą jak lokować swój kapitał. Postawisz na promocję marki w czasach, kiedy wielu z niej rezygnuje – wykorzystasz czasową niszę, która pojawiła się na rynku przez pandemię. Mniejsza konkurencja – większe szanse na promocyjny sukces. Zbudujesz prestiż i wizerunek marki – pokażesz się z jak najlepszej strony. Podkreślisz, dlaczego to twoja franczyza jest tą, na którą warto postawić w czasach kryzysu. Zgromadzisz feedback, który pomoże ci wprowadzić pozytywne zmiany – jakie są największe zalety prowadzonej przez ciebie franczyzy? Co zrobić, by twoja oferta była atrakcyjniejsza? Tego wszystkiego dowiesz się od ludzi, którzy na Franczyza Expo 2021 przychodzą po to, by znaleźć idealne opcje dla siebie. Poznasz ekspertów – potrzebujesz rad od profesjonalistów? Chcesz się dowiedzieć, co jeszcze zrobić, by przekonać do siebie większą grupę franczyzobiorców? Targi to okazja do spotkania z ekspertami. Może proponowane warsztaty zmienią twoje podejście do biznesu? Przekonaj się sam – każdemu przyda się dawka inspiracji!

Co wyróżnia Targi Franczyza Expo 2021?

– mamy doświadczenie – 24 kwietnia odbędzie się już trzecia edycja Targów Franczyza Expo 2021. Z roku na rok wprowadzamy organizacyjne innowacje i robimy wszystko, by stworzyć platformę do rozwoju biznesu jeszcze bardziej dostosowaną do współczesnych potrzeb

– mieścimy się w najlepszej lokalizacji – dbamy o prestiż eventu. Dlatego właśnie postawiliśmy na jedno z najważniejszych miejsc dla Warszawy – największą biznesową część PGE Narodowego

– stwarzamy miejsce przyjazne biznesowi – widzisz siebie nie tylko w roli wystawcy, ale chcesz także prowadzić rozmowy biznesowe w kameralnej atmosferze? Na 1200 m2 na pewno znajdzie się na to miejsce!

– otwieramy na franczyzobiorców – każdego roku Targi Franczyza Expo 2021 odwiedzają tysiące ludzi. To event, podczas którego spotykają się osoby, które mają potrzebę z tymi, którzy mają dla nich rozwiązania

– dobieramy partnerów idealnych dla ciebie – wszystko dzięki Business Matching, czyli dedykowanym 15-minutowym spotkaniom biznesowym pomiędzy franczyzodawcą a potencjalnym franczyzobiorcą. Jak wygląda selekcja? Odbywa się dzięki nowoczesnej aplikacji

– oferujemy wiedzę – dzięki moderowanemu networkingowi, warsztatom oraz konsultacjom z ekspertami dajemy nie tylko możliwość nawiązania nowych kontaktów, ale także pozyskania wiedzy od najlepszych

– wyróżniamy – Franchising Awards to nasza metoda na docenienie twojego wkładu w rozwój naszych targów. Twoje stoisko się wyróżnia? Oferta jest ciekawa, a odwiedzający to zauważają? Oddajemy głos w ich ręce! Dla najlepszych franczyzodawców przygotujemy atrakcyjne nagrody

Do kogo skierowane są Targi Franczyza Expo 2021?

Do liderów biznesu, którzy chcą pójść o krok dalej i nie tylko pozyskać nowych franczyzobiorców, ale również zrobić wszystko, by dostosować się do zmieniających się realiów rynku. W dzisiejszych czasach nie możesz być bierny. Pokaż swoją markę!

Zaufali nam m.in.:

XTreme Fitness – Złoty Sponsor

ReMAX – Partner Strategiczny

ARSS – Partner Generalny

Trwa sprzedaż miejsc dla wystawców na Targi Franczyza Expo 2021. Ich liczba jest ograniczona! Im szybciej do nas dołączysz, tym lepiej przygotujemy się wspólnie do wydarzenia. Zdążymy się poznać, wybrać najlepszy model przedstawienia twojego biznesu podczas eventu i rozpoczniemy wielomiesięczną promocję, która pozwoli na pokazanie twojej marki potencjalnym franczyzobiorcom jeszcze przed wydarzeniem!

Nie czekaj – to twoja szansa na rozwój biznesu!

Data wydarzenia: 24 kwietnia 2021 r.

Miejsce wydarzenia: PGE Narodowy

Więcej informacji o programie i biletach na https://franczyzaexpo.pl/

Sponsorzy i Partnerzy wydarzenia: Xtreme Fitness, Carrefour, Zdrowa Krowa, RE/MAX, Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych, Franczyza INFO.

Patron Honorowy: Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Facebook: https://www.facebook.com/franczyzaexpo/

Instagram: https://www.instagram.com/franczyza_expo/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/targi-franchise-expo/