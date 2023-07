Ukraińcy są ważni dla polskiej gospodarki

Konsumenci z Ukrainy uratowali polski handel, a o tym, że wielu z nich chce pozostać w Polsce świadczy liczba nowych firm z kapitałem ukraińskim.

W Rzeszowie i okolicach prawie 50% mieszkańców to Ukraińcy, a we Wrocławiu mieszka ponad 200 tys. konsumentów zza wschodniej granicy.

– W 2022 r. to Ukraińcy uratowali polski handel i zapełnili wakaty pracownicze – mówi w rozmowie z MarketNews24 Michał Małecki, Head of Retail Leasing Cream Prosperity Advisors.

Jak podał GUS, w I kw. 2023 r. PKB zwiększył się o 3,8% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Wystąpił natomiast spadek PKB w skali roku o 0,3%. Według prognozy Komisji Europejskiej na taki rezultat jak w 2022 r. – wzrost o 4,9% – nie mamy jednak szans. Odnotujemy 0,7% wzrost PKB, a więc nieco poniżej wyniku dla całej UE (1%).

W 2023 r. musimy zadbać o to, żeby nie nastąpił odpływ mieszkańców za wschodnią granicę. To mogłoby doprowadzić do zapaści w handlu i w produkcji.

– Nadzieję przynosi nam to, że powstało 20 tys. firm z kapitałem ukraińskim – komentuje Michał Małecki z Cream Prosperity Advisors. – To oznacza, że ich współwłaściciele chcą na dłużej zostać w Polsce.