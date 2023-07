Znaczenie rynku data center, jak i całej branży, jest fundamentalne dla gospodarek rozwijających się i ma to związek z tym, co robimy na co dzień.

Każdy z nas korzysta z usług data center, jeżeli w domu ma podłączoną do internetu lodówkę lub szczoteczkę do zębów.

– Generujemy bardzo dużą ilość danych, które odkładane są na serwerach znajdujących się w data center – mówi w rozmowie z MarketNews24 Adam Ponichtera, dyrektor generalny Data4 Poland. – To nie tylko biznes, to także nasze życie codzienne, dlatego uważam, że rynek data center oraz cała branża są kręgosłupem i platformą wzrostu digitalizacji i cyfryzacji gospodarek.

W Europie Środkowej trend cyfryzacji i digitalizacji bardzo mocno przyspieszył w ostatnich latach. Z tegorocznych badań PMR (Raport „Rynek centrów danych w Polsce 2023”) wynika, że 2/3 przedsiębiorstw zwiększyło wydatki na usługi data center w 2022 r. w porównaniu do 2021 r., a w 2023 r. odsetek ten jeszcze wzrośnie.

Przewidywany jest znaczny wzrost zapotrzebowania na usługi centrów danych i rozwoju infrastruktury, a rozwój doprowadzi do wyraźniejszego podziału rynku na część detaliczną i hurtową. Największy wzrost przewidywany jest w 2025 roku (o niemal 28 proc. powierzchni brutto centrów). Zwiększy się także wolumen mocy: w 2027 roku ma to być 215 MW (w 2022 roku było to 120 MW), a ich docelowa wartość może sięgnąć 300, a w najbardziej optymistycznym założeniu nawet 500 MW (do 2030 roku).

Polska znajduje się w pierwszej trójce krajów, poza regionem FLAPD – Frankfurt, Londyn, Amsterdam, Paryż i Dublin, czyli największych rynków centrów danych w Europie, pod względem potencjału na naszym kontynencie. We wspomnianej pierwszej trójce Polska zajmuje trzecie miejsce po Berlinie i Madrycie.

Perspektywa wzrostu na rynkach innych niż FLAPD jest wysoka i optymistyczna. Związane jest to z popytem, czyli tempem digitalizacji społeczeństwa i gospodarki. Lokalizacja u zbiegu tras telekomunikacyjnych prowadzących z Czech i Niemiec zapewnia Warszawie doskonałe połączenie zachodniej części Europy z jej środkowo-wschodnią częścią, a także krajami skandynawskimi.

Warszawa będzie przeżywać dynamiczny rozwój w obszarze centrów danych, stawiając ją w pierwszej trójce stolic o największym wzroście.