Ceny luksusowych nieruchomości na świecie rosną stabilnie

Według indeksu śledzącego zmiany cen na rynku najmu nieruchomości luksusowych, Prime Global Cities Index, publikowanego kwartalnie przez firmę Knight Frank, ceny luksusowych nieruchomości w 46 miastach stabilnie rosną. Na koniec czerwca 2023 roku wzrost wyniósł 1,6% a na koniec sierpnia br. 2,1%. Trend rosnących cen jest pozytywnym sygnałem, świadczącym o wracającej pewności co do przyszłych decyzji dotyczących stóp procentowych, szczególnie że w pierwszym kwartale tego roku ceny nieruchomości luksusowych zanotowały spadek po raz pierwszy od 2009 roku (o 0,2%).

Najważniejsze dane:

Średni wzrost cen w 46 śledzonych przez indeks miastach wyniósł 2,1%.

11 miast odnotowało spadek cen. W poprzednim kwartale miast, których dotknął spadek cen było 14.

63% miast odnotowało dodatnią dynamikę wzrostu cen w ostatnich trzech miesiącach, w stosunku do 57% w poprzednim kwartale.

Dubaj utrzymujący pozycję lidera 8 kwartałów z rzędu ustąpił miejsce Manili. Tam ceny w ujęciu r/r wzrosły o 21,2%.

W pierwszej dziesiątce znalazły się tylko dwa europejskie miasta – Madryt i Sztokholm. Ceny nieruchomości premium wzrosły tam odpowiednio o 5,5% i 4,7%.

Wzrost cen potwierdza, że ​​światowe rynki mieszkaniowe wykazują oznaki stabilizacji, pomimo znacznie wyższych kosztów finansowania. Utrzymująca się niepewność co do inflacji i ryzyko rosnących stóp procentowych dotykają wszystkie segmenty sektora mieszkaniowego, w tym nieruchomości luksusowe, co w rezultacie doprowadzi do średnioterminowego ograniczenia dynamiki wzrostu tych cen.

Pomimo stosunkowo niewielkiego wzrostu cen o 2,1% w tym kwartale, na szczycie zestawienia znalazła się Manila, która w ujęciu rocznym odnotowała wzrost cen o 21,2%. Za przyczynę podaje się rosnące inwestycje krajowe i zagraniczne.

Dubaj, w którym w ciągu 12 miesięcy nieruchomości luksusowe zdrożały o 15,9%, spadł na drugie miejsce zestawienia ze względu na gwałtowny spadek dynamiki wzrostu cen w ujęciu kwartalnym. Te w II kwartale urosły o 11,6% a w III już tylko o 0,7%.

W drugim kwartale rynek nieruchomości premium w Sztokholmie notował mocny wzrost cen. Jednakże na koniec III kwartału ceny gwałtownie spadły o 7,7% w ujęciu kw/kw. Podobną sytuację obserwujemy w Tokio, które zajmowało drugie miejsce w rankingu, ale obecnie spadło na 29. pozycję z 12% spadkiem cen kwartał do kwartału.

Amerykańskie miasta zdominowały dół tabeli. W San Francisco ceny spadły o 9,7% a w Nowym Jorku o 4%. Inwestorzy wykazują zainteresowanie nieruchomościami w Miami i tam popyt przyczynił się do wzrostu cen o 0,9%.

Wraz ze spadającą inflacją i stopami procentowymi, których poziomy utrzymywane są na stabilnych poziomach przez banki centralne, popyt na nieruchomości zaczął rosnąć, co widać w wynikach indeksu. Są to jednak kruche fundamenty, do których zburzenia wystarczy ponowny wzrost inflacji. Stabilizacja będzie możliwa dopiero jak zaczną być obniżane stopy procentowe, co jest mało prawdopodobne przed końcem I połowy 2024 roku.

Ceny nieruchomości luksusowych na koniec III kw. 2023 roku.