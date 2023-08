Zatłoczone lotniska to dobry znak dla inwestorów

Podczas wakacji, europejskie lotniska są mocno zatłoczone. Małe i średnie mają już więcej pasażerów niż przed pandemią. Lotnisko w Warszawie zanotowało najlepszy lipiec w swojej historii. Gorzej radzą sobie tylko największe porty lotnicze, które cały czas cierpią z powodu mniejszej liczby pasażerów biznesowych. Dobrą koniunkturę widać w wynikach linii lotniczych.

Lipiec przyniósł rekordowe wyniki na polskich lotniskach. Lotnisko Chopina w Warszawie odprawiło tylko w tym jednym miesiącu 1,9 mln pasażerów. Od początku roku, liczba pasażerów przekroczyła już 10 mln, co oznacza że są duże szanse na przebicie wyników sprzed pandemii. Dla nakreślenia skali, w roku 2019, na Okęciu odprawiono 18,86 mln pasażerów.

To zjawisko wpisuje się w europejski trend, ponieważ w pierwszej połowie tego roku małe i regionalne europejskie porty lotnicze osiągnęły poziomy sprzed pandemii. Gorsze wyniki mają natomiast największe lotniska, co jest efektem spadku popularności lotów biznesowych. Duże lotniska, takie jak Londyn (Heathrow), Stambuł, Paryż, Amsterdam czy Frankfurt, w pierwszym półroczu cały czas odprawiły o 9 proc. mniej pasażerów niż w 2019 roku.

Według Airports Council International Europe, ruch pasażerski w całej europejskiej sieci lotnisk jest o 7,7 proc. niższy niż w 2019 r., ale z miesiąca na miesiąc sukcesywnie ulega poprawie od -11 proc. w styczniu do -6 proc. w czerwcu br.

Widać, że motorem wzrostu europejskiego lotnictwa są turyści. Najbardziej spektakularne wzrosty odnotowały lotniska w popularnych destynacjach wakacyjnych i bazujące na tanich przewoźnikach: Trapani (+163 proc.) i Perugia (+137 proc.) we Włoszech, Tirana (+105 proc.) w Albanii, Kutaisi (+82 proc.) w Gruzji, czy Saragossa (+57 proc.) w Hiszpanii.

Dla inwestorów dobre statyki lotnisk zaczynają przekładać się również na wyniki linii lotniczych. Lufthansa, największa europejska grupa lotnicza, odnotowała w drugim kwartale przychody w wysokości 9,4 mld euro, co oznacza wzrost wobec poprzedniego roku o około 17 proc. (8,0 mld euro). Od stycznia do czerwca, linie lotnicze należące do grupy Lufthansa przewiozły ponad 55 milionów pasażerów, co stanowi wzrost o 30 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2022 roku.

WizzAir również odnotował dobre wyniki finansowe, osiągając 61,1 mln euro zysku netto w ciągu trzech miesięcy (w czerwcu kończąc), czyli więcej niż wynosi średnia szacunków analityków, wynosząca 51,5 mln euro. W lipcu br. linia odnotowała znaczący – bo wynoszący aż 94,9 proc. – poziom obłożenia swoich samolotów (wobec 89,7 proc. rok wcześniej). Boom podróżniczy znalazł również odzwierciedlenie w wynikach finansowych EasyJet i Ryanair, które okazały się lepsze od oczekiwań.

Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce