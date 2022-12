Wydawało się, że w tym roku nic już nie wybije złotego z marazmu. Okazało się jednak, że pakiet dobrych danych makroekonomicznych potrafi dać silny impuls umacniający.

Sprzedaż detaliczna powyżej oczekiwań

Wczoraj poznaliśmy wynik produkcji przemysłowej. Wbrew oczekiwaniom analityków tempo wzrostu nie spada. 4,6% to nie jest oczywiście rezultat marzeń, ale to dużo lepiej niż oczekiwane 2,2%. O tym, jak bardzo rynki bały się spowolnienia, świadczy reakcja polskiej waluty na te dane. Wczorajszy dzień przyniósł umocnienie złotego względem euro o około 2 grosze, docierając do najniższych poziomów euro od końca listopada. Silny ruch biorąc pod uwagę, że był to jednak najniższy wzrost produkcji przemysłowej od lutego 2021 roku.

Rynek pracy wciąż silny

GUS opublikował dane z polskiego rynku pracy. Zatrudnienie w dalszym ciągu rośnie o 2,3% w skali roku, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Sugeruje bowiem, że rynek dalej będzie sprzyjał pracownikom. Odbija się to na wzroście wynagrodzeń. Nie rosną one tak szybko, jak inflacja, aczkolwiek wzrost przyspieszył do 13,9%. Jeszcze miesiąc temu inflacja przekraczała średni wzrost wynagrodzeń o 4,9 punktu procentowego dzisiaj już zaledwie o 3,6. Kluczowe dane pojawią się za miesiąc. Dane grudniowe uwzględniają bowiem premie roczne, które w czasach wysokiej inflacji mogą być próbą firm, aby zrekompensować pracownikom wysoki wzrost cen na rynku, jednocześnie nie zwiększając na stałe kosztów pracy.

Węgrzy nie zmieniają stóp procentowych

Podobnie jak Polska również Węgrzy zakończyli cykl wzrostu stóp procentowych. Jednak nad Wisłą wartość ta zatrzymała się na poziomie 6,75%, Budapeszt podniósł stawkę do imponującej wartości 13%. Co ciekawe, pomimo tego ceny rosną. Rozwiązaniem tajemnicy jest uwalnianie niektórych cen, jak np. cen paliw, które bardzo długo były mrożone na Węgrzech. Forint przyjął tę decyzję dość spokojnie, nie można się temu dziwić. Niemal nikt nie spodziewał się zmian na wczorajszym posiedzeniu Banku Węgier. Kraj ten ma obecnie znacznie ważniejsze problemy natury politycznej, po tym jak poszedł w konflikt z Unią Europejską.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych brak ważnych odczytów.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl i Walutomat