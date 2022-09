VEHIS pozyskał 1,3 mld PLN na rozwój

VEHIS – spółka z portfela Enterprise Investors, będąca internetową platformą sprzedażową oferującą samochody wraz z finansowaniem, ubezpieczeniem i wsparciem serwisowym pozyskała kapitał dłużny w wysokości 1,3 mld PLN. Środków na rozwój dostarczą Spółce czołowe międzynarodowe instytucje finansowe – Santander Corporate & Investment Banking i Goldman Sachs Asset Management Private Credit.

VEHIS powstał ponad dwa lata temu dzięki inwestycji EI, najstarszej i jednej z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka wprowadziła na polski rynek nowatorski model biznesowy. Swoim klientom – konsumentom i przedsiębiorcom – zaoferowała samochody wszystkich dostępnych w kraju marek wraz z finansowaniem w formie leasingu, produktami ubezpieczeniowymi oraz wsparciem serwisowym. O przewadze konkurencyjnej VEHIS zadecydowały kompleksowość oferowanego produktu, dostęp do szerokiej bazy samochodów oraz szybkość decyzji dotyczących ich finansowania. Produkty VEHIS dostępne są za pośrednictwem rozwiniętej technologicznie internetowej platformy sprzedażowej, własnych sprzedawców i współpracujących partnerów. Pozyskany przez Spółkę kapitał na rozwój pozwoli, w pierwszym kroku, na sfinansowanie portfela ponad 12 tys. samochodów.

Pozyskane finansowanie jest pierwszym tego typu w Polsce. Opiera się na mechanizmie sekurytyzacji. Do tej pory podobne transakcje dotyczyły istniejących, zweryfikowanych portfeli i zazwyczaj przewidywały wsparcie zabezpieczające ze strony macierzystych organizacji. W przypadku VEHIS sekurytyzacja wierzytelności będzie następowała natychmiastowo po zawarciu umowy z leasingobiorcą. Takie rozwiązanie potwierdza wysoką jakość aktywów spółki.

„Pozyskane finansowanie pozwoli nam na istotne zwiększenie skali działalności. Zamierzamy dynamicznie rosnąć, sprzedawać jeszcze więcej naszych produktów związanych z finansowaniem samochodów, poszerzać gamę oferowanych przez nas usług, a naszym klientom dać pełen komfort posiadania samochodu bez zbędnych kłopotów. W przyszłości zamierzamy przeprowadzać kolejne sekurytyzacje.” – powiedział Grzegorz Tracz, prezes VEHIS.

Dariusz Prończuk, partner zarządzający w Enterprise Investors odpowiedzialny za inwestycję w spółkę dodał – „Bardzo się cieszę, że na tak trudnym i nieprzewidywalnym rynku udało się przekonać do sfinansowania dalszego rozwoju naszej Spółki dwie czołowe instytucje finansowe. Jest to wielki sukces Grzegorza Tracza i całego zespołu VEHIS. Podobnie jak nasi nowi partnerzy finansowi jestem przekonany co do dalszych perspektyw wzrostowych i do tego, że VEHIS wnosi na ten rynek nową jakość. Enterprise Investors będzie dalej aktywnie wspierał dynamiczny rozwój Spółki.”