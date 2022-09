Czy od 21 września dostaniemy mandat za parkowanie na chodniku?

100 zł – to kwota mandatu, którą obecnie karze się kierowców za nieprawidłowe parkowanie na chodniku. Już niedługo może to ulec zmianie i grzywną będzie groziło każde pozostawienie samochodu na tej części drogi. Nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od 21 września br., wprowadzają zmodyfikowaną definicję „chodnika” – będzie to droga z przeznaczeniem WYŁĄCZNIE do ruchu pieszych. To oznacza, że parkowanie na tej części drogi będzie złamaniem prawa. Eksperci autobaza.pl przyjrzeli się temu zawiłemu zagadnieniu.

Koniec z parkowaniem na chodniku?

Obecnie, w świetle obowiązujących przepisów, na chodniku można zatrzymać się kołami jednego boku lub przednią osią pojazdu, którego masa nie przekracza 2,5 t. Przy tym należy sprawdzić czy nie obowiązuje w tym miejscu zakaz zatrzymania się i postoju, a ustawienie pojazdu jest możliwe w taki sposób, aby pozostawić dla pieszych minimum 1,5 m szerokości chodnika.

Jednak przepisy, które zostaną wprowadzone od 21 września, mogą zmienić dotychczasowy porządek i reguły parkowania. Nowa legislacja modyfikuje definicję chodnika – będzie to droga z przeznaczeniem wyłącznie do ruchu pieszego.

Pierwsze wrażenie po przeczytaniu nowej definicji jest takie, że na chodniku nie będzie można parkować i każde takie zachowanie wedle prawa powinno zostać ukarane mandatem. Kluczowa modyfikacja, jaka zaszła w przepisach to zmiana definicji chodnika z „części drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego” na „część drogi dla pieszych przeznaczoną wyłącznie do ruchu pieszych”. Właśnie ten szczegół wprowadził całe zamieszanie i poddał w wątpliwość postoje na chodniku – wyjaśnia Przemysław Gąsiorowski, ekspert autobaza.pl. Co ciekawe, ta sama ustawa niezmiennie wyznacza zasady takiego parkowania – dodaje.

Interpretacja nowej definicji

Nowo uchwalone przepisy i ich zawiła interpretacja wprowadziły zamieszanie wśród kierowców. Brak możliwości parkowania na chodnikach byłoby dużą zmianą, która zdezorganizowałaby poruszanie się samochodem w mieście.

Jednak jest światełko w tunelu w całej sytuacji. Z informacji płynących z Ministerstwa Infrastruktury wynika, że uchwalone przepisy pozostawiają w takim samym kształcie kwestię parkowania na chodnikach. To efekt innej zmiany nomenklatury w ustawie – od 21 września chodnik będzie definiowany jako część drogi dla pieszych. To oznacza, że faktycznie parkować na chodniku nie można, lecz na drodze dla pieszych już tak – wyjaśnia Przemysław Gąsiorowski, ekspert autobaza.pl. Ta informacja zapewne nie pocieszy części mieszkańców miast, którzy często spotykają się z sytuacjami zastawienia swobodnego przejścia przez parkujące pojazdy – dodaje.

Biorąc pod uwagę komunikaty Ministerstwa Infrastruktury, wszystko wskazuje na to, że parkowanie na chodnikach pozostanie normą i nie będzie karane mandatem. Wciąż jednak warto pamiętać o prawidłowym pozostawieniu auta, aby nie narazić się na otrzymanie grzywny. Za niezastosowanie się do przepisów na kierowcę może zostać nałożony mandat w wysokości 100 zł wraz z jednym punktem karnym. Od 17 września, po aktualizacji taryfikatora, będą to już dwa punkty.

Warto przypomnieć, że od czerwca br. firmy ubezpieczeniowe mają wgląd do historii mandatów kierowców, nawet do dwóch lat wstecz. Dzięki temu przedsiębiorstwa te mogą ustalać wycenę ubezpieczenia OC w zależności od np. liczby punktów karnych na koncie właściciela samochodu. Zdecydowanie nie warto więc podwyższać sobie rocznej składki ze względu na niepoprawne parkowanie na chodniku.