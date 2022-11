VeloBank – nowa marka w polskiej bankowości

Nowa strategia VeloBanku na lata 2023-25 jest odpowiedzią na trendy kształtujące współczesne rynki finansowe. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz aktywnemu modelowi partnerstwa w zakresie Green Finance bank planuje rozwój w strategicznych segmentach rynku, tworząc wartość dla interesariuszy. Do końca 2025 roku VeloBank chce pozyskać 400 tys. nowych aktywnych klientów, poprawić profil ryzyka nowej sprzedaży i osiągnąć skumulowany zysk w wysokości 1,5 mld zł. „Świat bardziej Velo” to hasło nowej marki nawiązujące do obietnicy budowy banku w oparciu o takie wartości jak bezpieczeństwo, zrozumienie, transparentność i nowoczesność. Flagowym produktem powstałym w ślad za nową strategią jest rachunek osobisty VeloKonto, który łączy w sobie funkcjonalność, łatwość dostępu i opłacalność.

W swojej nowej strategii VeloBank stawia na pierwszym miejscu obecnych i nowych klientów oraz ich ponadczasowe wartości. Będzie to bank uniwersalny, z którego klienci mogą korzystać na każdym etapie swojego życia, dzięki pełnej gamie nowoczesnych produktów. Jednym z priorytetów banku jest rozwój sieci dystrybucji, w tym kanałów mobilnych oraz uatrakcyjnianie oferty m.in. o kredyty hipoteczne oraz nowoczesne produkty dla segmentu MŚP.

– Tworząc VeloBank chcemy wykorzystać zarówno potencjał organizacji, która jest dziesiątym największym bankiem w kraju, jak i know-how oraz doświadczenie ekspertów w zakresie rozwoju instytucji finansowych w oparciu o najnowsze technologie. Chcemy być bankiem nowoczesnym, odpowiedzialnym społecznie, który rozumie potrzeby swoich klientów oraz oferuje produkty dostosowane do ich potrzeb – mówi Adam Marciniak, Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu VeloBank i dodaje – Ważnym elementem naszej strategii jest również aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych i inicjowanie z nimi wspólnych, obopólnie korzystnych projektów m.in. w segmencie Green Finance.

Nowa oferta VeloBank

Rebrandingowi VeloBank towarzyszy kampania wizerunkowa, prezentującą markę pod hasłem „Świat bardziej Velo” oraz jej ofertę. Jednym z flagowych produktów jest VeloKonto, produkt pozwalający na realne oszczędności. Za zakupy kartą, telefonem z kartą wirtualną lub BLIK można zyskać nawet do 600 zł, które będą odkładane na wysokooprocentowany rachunek oszczędnościowy VeloSkarbonka (8 proc. do kwoty 3 tys. zł).

– VeloKonto to dla nas pierwszy krok w kierunku budowania stabilnej pozycji VeloBanku na rynku consumer finance. Chcemy, aby nasza oferta była atrakcyjna dla obecnych, jak i przyszłych klientów dzięki korzystnym warunkom oraz nowoczesnym kanałom kontaktu z bankiem. Stawiamy mocny akcent zarówno na bankowość elektroniczną i mobilną, których nowe odsłony zaprezentujemy w nadchodzących miesiącach, jak i rozwój sieci oddziałów. Intensyfikujemy również prace nad rozwojem oferty opartej o hiperpersonalizację, co pozwoli nam na jeszcze lepsze zrozumienie potrzeb klientów i zaoferowanie im produktów oraz usług w oparciu o ich indywidualne preferencje. Bliskie jest nam podejście biznesowe znane z fintechów i wykorzystujemy je w rozwoju naszej instytucji – podkreśla Adrian Adamowicz, Członek Zarządu ds. produktu i sieci sprzedaży.

Bank zaoferuje klientom pełną gamę produktów finansowych. Już 21 listopada wprowadzona została atrakcyjna oferta kont oszczędnościowych i lokat. Natomiast w pierwszym kwartale 2023 roku bank zaproponuje kredyt hipoteczny. Wdrożony zostanie również nowy, efektywny proces kredytowy, odświeżona zostanie oferta dla sektora MŚP oraz rozszerzona oferta produktów inwestycyjnych. Bank zakłada, że do końca 2023 roku pozyska 150 tys. nowych aktywnych klientów, a do 2025 roku łącznie 400 tys.

Aspiracje i plany biznesowe

VeloBank to nowa marka na polskim rynku finansowym, która zaczyna swoją historię z czystą kartą. W perspektywie najbliższych trzech lat aspiracją banku jest wypracowanie skumulowanego zysku na poziomie 1,5 mld zł. Ponadto, bank planuje w sposób zrównoważony zwiększać wolumen sprzedaży produktów Green Finance m.in. w oparciu o nowe linie produktowe – aż do 1 mld zł w 2025 roku. W ramach zielonej transformacji VeloBank planuje partnerstwa w programach rządowych oparte na wsparciu klientów w pozyskaniu dotacji oraz partnerstwa z firmami oferującymi doradztwo technologiczne i wykonanie instalacji. Rozwój tej linii jest zgodny z wizją odpowiedzialnego biznesu, bliskiego wartościom VeloBanku. Planowana poprawa zdolności przychodowych oraz zatrzymanie przyszłych zysków są kluczowe w strategii budowania pozycji kapitałowej. Na koniec 2025 roku bank planuje osiągnąć poziom wskaźnika TCR >10%.

Ważnym obszarem jest również stała poprawa kosztów ryzyka produktów kredytowych. W tym zakresie VeloBank skoncentruje się na kluczowym z tego punktu widzenia obszarze, tj. kredytach gotówkowych. Do końca 2025 roku planowane jest obniżenie wskaźnika EL dla nowej sprzedaży kredytów gotówkowych z poziomu 4% do 2,5%.

W pierwszym kwartale 2023 roku zmieni się aplikacja mobilna banku. W związku z planem rozwoju oferty skierowanej do bardziej świadomych cyfrowo klientów, bank będzie kontynuował intensywne prace w zakresie dalszego unowocześniania kanałów cyfrowych, w tym przede wszystkim bankowości mobilnej. Celem jest stałe zwiększanie możliwości obsługi oraz akwizycji produktów bankowych z poziomu kanałów zdalnych i wykorzystanie przewag konkurencyjnych wynikających z zastosowania nowoczesnych technologii, w tym algorytmów sztucznej inteligencji i hiperpersonalizacji.