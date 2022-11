Vercom potraja skalę działalności dzięki globalnej ekspansji. Rekordowe wyniki w III kwartale 2022 r.

Vercom S.A., spółka technologiczna dostarczająca chmurowe rozwiązania w modelu CPaaS (Communication Platform-as-a-Service), podsumowuje trzeci kwartał br. Wyniki Spółki były rekordowe, marża brutto wzrosła blisko 3-krotnie z 14 mln PLN do 36 mln PLN, skorygowana EBITDA zwiększyła się rdr. o 76 proc. do przeszło 16 mln PLN, podobnie jak przychody, które wzrosły rdr. o 72% i wyniosły 76 mln PLN. Skokowy wzrost wyników to efekt m.in. konsolidacji wyników przejętej spółki MailerLite, która w III kw. br. odnotowała wzrost przychodów o 41 proc. rdr. dokładając 5,3 mln zł EBITDA do skonsolidowanych wyników Vercom.

– Za nami rekordowy – najlepszy w historii kwartał, co jest dowodem, iż przyjęta strategia przynosi zamierzone efekty. Konsekwentnie realizujemy plan globalnej ekspansji oraz ciągłej dywersyfikacji działalność na wielu płaszczyznach, co skutecznie ogranicza naszą zależność od czynników gospodarczych specyficznych dla naszego regionu. Udział sprzedaży zagranicznej w przychodach Grupy stanowi już blisko 50 proc. – komentuje Krzysztof Szyszka, prezes zarządu Vercom.

Na przestrzeni ostatniego roku Vercom stał się globalną spółką zwiększając trzykrotnie liczbę klientów do blisko 63 tys. obecnych w 180 krajach, z czego głównym rynkiem zagranicznym są Stany Zjednoczone. Spółka posiada również zespół ponad 300 pracowników w 30 lokalizacjach na całym świecie, co pozwala skutecznie uruchamiać kolejne usługi na globalnym rynku.

– Po zakończeniu rocznego okresu wymagających prac nad realizacją przejęć zapowiadanych w ramach IPO, ponownie skupiamy się na rozwoju organicznym oraz integracji przejętych spółek. Intensywnie pracujemy nad przygotowaniem nowych usług dopasowanych do potrzeb klientów na międzynarodowym rynku. Chcemy wykorzystać potencjał sprzedaży usług w modelu self-service, aby jeszcze skuteczniej skalować nasz biznes globalnie, docierając przy tym do coraz szerszego grona klientów, w tym małych i średnich firm oraz prywatnych przedsiębiorców, dynamicznie zwiększając bazę klientów – dodaje Krzysztof Szyszka.

Spółka uruchomiła również pilotażowy dostęp do wybranych usług Vercom poprzez platformę MailerLite oraz przygotowuje się do wykorzystania zaawansowanego systemu do email marketingu MailerLite dla klientów Vercom, co jest początkiem dokonującej się synergii z przejętą spółką.

– Cieszymy się z wypracowanych wyników. Warto przy tym pamiętać, że ze względu na sezonowość sprzedaży historycznie najwyższe obroty generujemy w ostatnich miesiącach roku. Nasi klienci intensyfikują wtedy komunikację z odbiorcami swoich usług zarówno w obszarze transakcyjnym, jak i marketingowym, co pozwala nam spodziewać się kolejnego przełomowego kwartału, a tym samym zrealizowania z nawiązką ambitnego planu na cały 2022 – mówi Łukasz Szałaśnik, dyrektor finansowy Vercom.