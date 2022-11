Paweł Łapiński dołączył do zarządu M FOOD

Z dniem 16 listopada 2022 r w skład dalszego zarządu spółki wejdzie doświadczony menedżer Paweł Łapiński, który obejmie funkcję członka zarządu spółki M FOOD. Będzie on odpowiedzialny za rozwój grupy kapitałowej, realizację strategii oraz relacje inwestorskie.

Paweł Łapiński ma ponad 17-letnie doświadczenie jako prezes zarządu i dyrektor zarządzający w przedsiębiorstwach z branży energetycznej, chemicznej i spożywczej. Jego obszary kompetencji to m.in.: budowanie wartości dla akcjonariuszy, poprawa efektywności spółek, opracowywanie i wdrażanie strategii, pozyskiwanie finansowania i realizacja projektów inwestycyjnych, rozwój organiczny firm i akwizycje. Ma również doświadczenie w zarządzaniu spółkami giełdowymi oraz prowadzeniu relacji z rynkiem kapitałowym. W swojej karierze zawodowej pełnił funkcje zarządcze w takich spółkach jak, m.in.: Stelmet S.A., Grupa Azoty S.A., Boryszew S.A. czy Bumar-Hydroma S.A.

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (specjalizacje: zarządzanie procesami produkcyjnymi oraz zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym). Ukończył również liczne studia podyplomowe, m.in. w zakresie prawa spółek handlowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz zarządzania wartością firmy w Szkole Głównej Handlowej. Posiada też tytuł MBA zdobyty w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University.

„M FOOD planuje dynamiczny rozwój, dlatego z dużą radością witamy w naszym pokładzie tak doświadczonego menedżera jak Paweł. Jestem przekonany, że będzie mógł w pełni wykorzystać swoje umiejętności zawodowe, budując wraz z nami grupę kapitałową M FOOD. Paweł ma bogate doświadczenie nie tylko w rozwijaniu i budowaniu wartości spółek, ale też w prowadzeniu relacji z rynkiem kapitałowym, na co będziemy stawiać w kolejnych latach. Jako zarząd, witamy Pawła na pokładzie i życzymy sukcesów w M FOOD” – powiedział Jerzy Gądek, prezes zarządu M FOOD S.A.

„M FOOD to spółka z olbrzymim potencjałem, która jest na progu dynamicznego rozwoju. Dołączam do mocnej spółki, zarządzanej przez specjalistów w swoich dziedzinach. Jestem przekonany, że moje kompetencje zawodowe przyczynią się nie tylko do dalszego rozwoju spółki i grupy kapitałowej M FOOD, ale też do wzrostu jej wartości dla akcjonariuszy. Mam ambitne cele przed sobą, które będę realizował zgodnie z planem” – powiedział Paweł Łapiński, członek zarządu M FOOD S.A.