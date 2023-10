Vercom sprzeda udziały mniejszościowe w User.com za 24 mln zł

Grupa technologiczna Vercom SA sprzeda wszystkie posiadane udziały (30,3%) w spółce User.com. Kwota transakcji wyniesienie 24 mln zł, co oznacza blisko 2,5-krotny zwrot kapitału od czasu inwestycji Vercom. Transakcja ma na celu uproszczenie struktury organizacyjnej grupy w związku z koncentracją na rozwoju usług o zasięgu globalnym skierowanych do klientów SME.

– Była to dla nas bardzo dobra inwestycja, w ciągu 4 lat uzyskaliśmy 2,5-krotny zwrot kapitału. Środki otrzymane ze sprzedaży udziałów w User.com zamierzamy przeznaczyć na dalszy rozwój Grupy Vercom – komentuje Krzysztof Szyszka, prezes zarządu Vercom.

W ostatnich miesiącach Vercom uruchomił hiszpańsko oraz polskojęzyczną wersję usługi MailerLite, co znacząco poszerzyło grono potencjalnych klientów. Aktualnie Vercom prowadzi intensywne prace nad rozwojem kolejnych funkcjonalności, dzięki którym mali i średni klienci będą w stanie jeszcze skuteczniej docierać do swoich odbiorców, zwiększać zasięgi oraz monetyzować swoje usługi. Spółka oczekuje, że rozwój usługi MailerLite pozwoli zwiększyć dynamikę pozyskiwania klientów i przybliżyć się do realizacji długofalowego celu, którym jest obsługa 1 mln płacących klientów.

– Wyników spółki User.com nie konsolidowaliśmy metodą pełną, dlatego sprzedaż naszych udziałów nie wpłynie na przychody i zysk operacyjny grupy. Pozytywny wpływ zobaczymy natomiast na poziomie zysku netto – dodaje Łukasz Szałaśnik, dyrektor finansowy Vercom.

Po przeprowadzonym w lipcu b.r. połączeniu R22 i cyber_Folks (t.j. akcjonariusza większościowego Vercom), sprzedaż User.com to kolejny krok w procesie zapowiadanego upraszczania struktury organizacyjnej obu spółek.

– Sprzedaż pakietu udziałów w User.com to – po połączeniu R22 i cyber_Folks – kolejny etap uproszczenia struktury Grupy, który zapowiadaliśmy. Transakcja bardzo pozytywnie przełoży się na tegoroczne wyniki finansowe Grupy i oczywiście stan gotówki. – dodaje Robert Stasik, Wiceprezes zarządu cyber_Folks, większościowego akcjonariusza Vercom.