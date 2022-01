Vivid Games: Real Boxing 2 wypracował najwyższą w 2021 roku sprzedaż

Spółka zaprezentowała przychody za grudzień na poziomie ok. 2,7 mln zł. Wynik netto za ostatni miesiąc to -0,32 mln zł, a EBITDA narastająco wyniosła blisko 4 mln zł. Na koniec grudnia na rachunkach spółki było 3,05 mln zł. Real Boxing 2 osiągnął najwyższe w 2021 roku przychody na poziomie 1,7 mln zł.

“Grudzień to kolejny z rzędu miesiąc, w którym Real Boxing 2 wygenerował przychody wyższe niż miesiąc wcześniej. W grudniu tytuł wypracował o ~30% wyższe przychody niż w listopadzie (!). Przekroczyliśmy próg 0,4 mln USD miesięcznego przychodu i sukcesywnie zbliżamy się do celu >1 mln USD miesięcznie. ARPU* na kluczowych rynkach to już 1,32 USD. Projektujemy kolejne aktualizacje i kampanie live ops – jesteśmy bardzo zmotywowani do dalszej pracy widząc tak doskonałe efekty.” – podkreśla Bartosz Biniecki, product owner marki Real Boxing 2.

Spółka zapowiedziała, że w 2022 poda roku szczegóły dotyczące pomysłu na nową grę, bazującą na sprawdzonym silniku z Real Boxing 2.

“Jesteśmy na etapie krystalizacji pomysłu na nową grę. Mogę powiedzieć, że obok sprawdzonych w Real Boxing 2 mechanizmów, planujemy implementację najnowszych, zweryfikowanych już przez inne tytuły free-to-play, rozwiązań. Więcej informacji dotyczących tematyki gry i orientacyjnej daty premiery podamy do końca I kwartału.” – informuje Jarosław Wojczakowski. “Przychody za grudzień były najwyższe w całym 2021 roku, wynik obciążyły inwestycje w UA i rozbudowę zespołu, które powinny zwrócić się w kolejnych okresach. Co istotne, wydatki nie spowodowały zmniejszenia stanu środków na rachunkach.” – dodaje prezes Vivid Games.

W grudniu Spółka musiała zmierzyć się z zaskakującymi informacjami. Shori Games wypowiedziało umowy wydawnicze dotyczące Knights Fight 2 i The Cash.

“Nie zgadzamy się z podstawami wypowiedzenia umów wydawniczych, na które powołało się Shori Games i uznajemy wypowiedzenia za nieskuteczne. Niestety, uniemożliwienie korzystania z naszej wersji gry w wyniku jednostronnego wyłączenia serwerów przez Shori odbiło się na naszym grudniowym wyniku. Czekamy na odpowiedź developera na nasze propozycje. Wystąpiliśmy o naprawienie szkody wyrządzonej uniemożliwieniem dalszego korzystania z Knights Fight 2 przez użytkowników oraz z roszczeniem o zwrot środków zainwestowanych przez Spółkę w rozwój obu tytułów. W wypadku braku zapłaty przez Producenta, Spółka skieruje sprawę na drogę sądową.” – podkreśla Piotr Gamracy, powołany 7 stycznia do zarządu Vivid Games.

*średni przychód z gracza