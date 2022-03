Vivid Games zaprezentował wstępne wyniki za luty

Tytułem kluczowym dla generowanych wyników pozostaje Real Boxing 2. Przychody w lutym wyniosły 2,24 mln zł (+36% r-d-r). Były niższe od styczniowych z powodu krótszego miesiąca i zakończonej w styczniu promocji (featuringu) Real Boxing 2 w kanałach sprzedaży. Wynik netto za luty został obciążony w głównej mierze inwestycjami w user acquisition i wyniósł -270 tys. zł. W związku ze spłatą kolejnej raty układowej, na rachunkach Spółki na koniec miesiąca było ok. 2,5 mln zł. Spółka inwestuje w rozwój obecnych i przyszłych tytułów.

Real Boxing 2 odnotował w lutym sprzedaż na poziomie blisko 0,35 mln USD. „Przychody za luty są niższe od styczniowych, jednak co istotne kluczowe wskaźniki, np. ARPU, utrzymaliśmy na wysokim poziomie. W lutym rozpoczęliśmy ekspansję w kierunku nowych kanałów dystrybucji. Weryfikujemy możliwości jakie dają naszej marce Twitter, Snapchat czy TikTok, jednak wpływu tych działań na przychody spodziewamy się w ciągu kilku miesięcy. W marcu użytkownicy otrzymają możliwość uczestniczenia w aż dwóch kampaniach live ops. Pierwsza z nich zaoferuje postać dobrze już znanego Manny’ego Pacquiao, w drugiej pojawi się nowy atrakcyjny bokser. Spodziewamy się pozytywnego przyjęcia. Grę czeka też istotna przebudowa wewnętrznego sklepu, co przełoży się pozytywnie na monetyzację bazującą na mikropłatnościach.” – podkreśla Bartosz Biniecki, product owner marki Real Boxing w Vivid Games.

Vivid Games weryfikuje też wpływ wojny na Ukrainie na sytuację spółki. „Ostatnie dwa tygodnie i wybuch wojny za naszą wschodnią granicą kosztowały nas wszystkich dużo stresu. Nasi pracownicy zaangażowali wiele sił i środków w to, by pomóc na różne sposoby. Jako pracodawca podjęliśmy też niezbędne kroki, by zapewnić wszystkim pracownikom, którzy tego potrzebują wsparcie. Ułatwiliśmy również rekrutację dla kandydatek i kandydatów z Ukrainy. Stale rozważamy scenariusze wyrażenia dodatkowego wsparcia dla Ukrainy. Jeśli chodzi o wpływ wojny na przychody ze sprzedaży nie jest on istotny. Dystrybucja w Ukrainie, Rosji i na Białorusi stanowiła niewielki odsetek naszych przychodów. Przewidujemy, że konflikt może w nieco większym stopniu wpłynąć na stawki za wyświetlanie formatów reklamowych, jednak obecne wahania i tutaj nie są istotne. Pozytywnie na wyniki Spółki przekładają się wysokie obecnie kursy USD i EUR.” – podkreśla Piotr Gamracy, członek Zarządu Vivid Games.

Spółka pracuje nie tylko nad obecnym portfolio, ale również nad dużym własnym tytułem i projektami wydawniczymi. “Jesteśmy na etapie finalizowania koncepcji własnej gry i prototypowania głównej pętli rozgrywki. W drugim kwartale planujemy zakończenie testowania prototypów i skupienie się na dewelopmencie. Na różnych etapach oceny w programie wydawniczym mamy też kilka obiecujących tytułów. W II kwartale ogłosimy, które z nich będziemy rozwijać.” – dodaje Piotr Gamracy.