Vivid Games zawarła umowę na produkcję i dystrybucję kolejnej gry

Vivid Games zawarła umowę z polską spółką z branży FMCG. Bazując na doświadczeniu zebranym podczas produkcji wcześniejszych gier, Spółka stworzy grę free-to-play typu endless runner, bazując na IP znanej marki z branży FMCG. Właściciel marki zapłaci za produkcję 250 tys. USD i będzie opłacać przygotowanie aktualizacji tytułu.

Partnerstwo biznesowe z właścicielem marki słodyczy jest dla Vivid Games kolejnym, po umowie zawartej w lipcu z BoomBit S.A., krokiem realizowanej strategii,

“Tak jak zapowiadałem, pozostajemy skupieni na realizacji naszej strategii. Najnowsze partnerstwo biznesowe jest dla Spółki nowego rodzaju doświadczeniem i daje perspektywy na efekt synergii. Po raz pierwszy stworzymy grę bazującą na znanej marce, która fizycznie istnieje i to w zupełnie innym niż Vivid Games sektorze. To lekcja, z której z pewnością wyciągniemy wnioski przydatne w promocji i rozwoju uniwersum Real Boxing. Wierzę, że to także pomoże wyjść z naszymi własnymi IP poza świat cyfrowy. Na etapie skierowania nowej gry do testów ujawnimy więcej szczegółów dotyczących nowego partnera. Środki pozyskane z kontraktu wzmocnią naszą płynność finansową i pozwolą rozwinąć kompetencje deweloperskie zespołu produkcyjnego. Jesteśmy otwarci na kolejne tego rodzaju umowy. Zależy mi na zbudowaniu podstaw, także finansowych, do dalszego rozwoju Spółki” – podkreśla Piotr Gamracy, CEO Vivid Games.