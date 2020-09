Przed nami ostatnie miesiące drugiej dekady XXI wieku, to nie jest dla nas łatwy rok. Zdaniem instytutu Gartnera aktualne wydarzenia odbiją się echem

w kolejnym dziesięcioleciu, w którym technologia zmieni otaczający nas świat. Analitycy z amerykańskiej firmy doradczej wybrali pięć — ich zdaniem kluczowych — trendów, które zrewolucjonizują naszą rzeczywistość. Co zatem przyniosą lata 20.?

Gartner, to globalny lider w obszarze konsultingu, który przygotowuje prognozy dla największych światowych korporacji, wielu agencji rządowych, firm technologicznych i funduszy inwestycyjnych. Raporty analityków z tej firmy lądują na biurkach najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Baza klientów składa się z ponad 15 000 organizacji w ponad 100 krajach. Firma uważana jest za wyrocznię, bo prognozy przez nią przygotowywane charakteryzują się dużą sprawdzalnością.

Tym razem instytut Gartner wskazał pięć kluczowych trendów technologicznych, które powinniśmy obserwować w ciągu najbliższej dekady. Dlaczego? Ponieważ jak twierdzą twórcy raportu – odmienią one nasze życie. Niektóre z nich już się pojawiły, ale są też takie, które nas zaskoczą.

Żeby przygotować raport “Hype Cycle for Emerging Technologies, 2020”, eksperci wzięli pod lupę aż 1700 technologii, które przypisali do 30 kategorii. Dopiero na podstawie tego podziału wyłowili 5 globalnych trendów, które powinniśmy obserwować w ciągu najbliższej dekady. Zdaniem Briana Burke, wiceprezesa ds. badań w Gartner, firmy, które chcą zachować swój innowacyjny charakter, muszą bacznie śledzić nadchodzące zmiany.

#1. Cyfrowe ja

Na początku czeka nas większa integracja człowieka z technologią. “Cyfrowe ja” (Digital me), tak zdaniem ekspertów Gartnera będzie nazywał się ten trend. W tym zbiorze zawierać się będą nasze cyfrowe identyfikatory. Do takowych zaliczamy np. cyfrowe paszporty albo aplikacje służące do zachowania dystansu pomiędzy ludźmi, tak chętnie wykorzystywane podczas pandemii. Jednak nie będzie to tylko zdigitalizowana wersja klasycznego dokumentu, a bardziej zaawansowane rozwiązanie. Grupa aplikacji będzie rosła, co zdaniem Gartnera doprowadzi do wykreowania zdigitalizowanego odbicia lustrzanego. Taki “awatar” pozwoli na budowanie nowych interakcji zarówno ze światem wirtualnym, jak i rzeczywistym.

– Zmienia się sposób, w jaki dochodzi do interakcji pomiędzy człowiekiem a siecią. Dziś, oprócz tradycyjnej klawiatury i ekranu wykorzystujemy do tego celu głos, gesty i wzrok. Człowiek stał się istotą wielowymiarową, która funkcjonuje na granicy dwóch światów, wirtualnego i rzeczywistego. Niedługo podział na to, co cyfrowe, a co prawdziwe, przestanie obowiązywać. – mówi Piotr Prajsnar, prezes Cloud Technologies, warszawskiej spółki specjalizującej się w Big Data marketingu, która posiada jedną z największych na świecie hurtowni anonimowych danych o użytkownikach Internetu oraz autorską technologię do analizy danych Data Management Platform. Ekspert dodaje: – Jak bardzo cyfrowa rewolucja zmienia naszą rzeczywistość, najlepiej świadczą badania zrealizowane przez portal eMarketer. Mimo że ogólne wydatki na reklamę ogółem będą mniejsze w tym roku o około 5%, co w porównaniu do 2019 oznacza spadek o 11 p.p., to wydatki na reklamę w internecie wciąż będą rosnąć, do czego przyczyniła się pandemia koronawirusa, w wyniku której ludzie przenieśli wiele aktywności do Sieci. Szacuje się, że w 2020 wydamy na ten rodzaj promocji ponad 330 mld USD. To dwukrotnie więcej niż na reklamy w telewizji.

#2 Architektura kompozytowa

Kolejnym trendem, na który wskazują analitycy Gartnera jest Composite Architectures, które po polsku możemy tłumaczyć jako architektura kompozytowa przedsiębiorstwa. Tym razem jednak nie jest to technologia, a koncepcja bazująca na technologii. Jak piszą autorzy raportu, architektura kompozytowa przedsiębiorstwa jest rozwinięciem zwinnego modelu zarządzania przedsiębiorstwem.

Jakie będzie “przedsiębiorstwo kompozytowe”? Otóż będzie ono zaprojektowane tak, aby reagować na gwałtownie zmieniające się potrzeby biznesowe. W tym celu ma łączyć dwie cechy: zwinność i elastyczność. Żeby tak się stało nowy model organizacji, bazuje na danych. W praktyce wyglądać to będzie następująco: duże zbiory informacji, które generuje np. zakład produkcyjny, będą zbierane i transportowane do aplikacji. Tam będą one przetwarzane, a proces nadzorować będzie Sztuczna Inteligencja, by “przerobione” wnioski przekazać dalej. W ten sposób firmy będą bardziej elastyczne.

Brzmi to bardzo skomplikowanie, ale sprowadza się do jednego – znacznie wyższej elastyczności. Bo jak pokazały ostatnie miesiące, zwinność była w cenie. Jak wyjaśnia Błażej Migoń, Product Manager z BPSC – Od dawna biznes idzie w stronę zwinności i elastyczności. Kolejne lata będą pogłębiać ten stan rzeczy. Biznes musi mieć w rękach narzędzia, by skutecznie reagować i w rezultacie działać w obliczu dynamicznie zmieniających się potrzeb biznesowych. Nie tylko w przypadku kryzysu, ale też niespodziewanego popytu. Elastyczny model to właśnie zbiór kompetencji i narzędzi pozwalających na wdrożenie efektywnej transformacji operacji, procesów i powiązań biznesowych w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację. Tyczy się to zarówno otoczenia wokół, jak i wewnątrz organizacji. – podsumowuje ekspert z firmy dostarczającej zaawansowane rozwiązania IT dla biznesu.

#3 W objęciach sztucznej inteligencji

Kolejnym trendem, który przykuł uwagę analityków Gartnera, jest Sztuczna Inteligencja. Podobnie jak model zarządzania firmą, omawiany wcześniej, tak również SI, ma stać się na tyle elastyczna, by mogła samodzielnie dopasowywać się do zmieniających się warunków. Eksperci amerykańskiej firmy opatrzyli tę grupę mianem formatywnej SI (Formative AI).

Kluczem jest tutaj elastyczność w budowaniu modeli SI, które odpowiednio wykorzystane przez np. twórców aplikacji i projektantów UX będą w stanie generować całkowicie nowe modele, opracowane do określonych zagadnień. Sztuczna inteligencja przestanie być trwałym w swej formie kawałkiem kodu, a będzie się adaptować do problemu, jaki naprzeciw niej stawiamy.

– Predykcje – o tym będzie niedługo mówił biznes. Umiejętność skutecznego przewidywania będzie kluczowym obszarem do rozwoju biznesu. Proaktywność w tym obszarze będzie napędzać inwestycje w innowacje, które będą kluczowe. Preferencje klientów, newralgiczne punkty w procesie produkcji czy logistyki, albo wąskie gardła w łańcuchu dostaw to obszary, które można usprawnić dzięki technologii. Można to osiągnąć poprzez skuteczne i sprawne zbieranie danych wsparte technologią, które w kolejnym etapie, opatrzone stosownymi algorytmami będą dawały analizy wspierające managerów w podejmowaniu kluczowych i trafnych decyzji. Kto najlepiej poradził sobie podczas pandemii? Przedsiębiorstwa, które inwestują w swój rozwój od lat. Warto jednak wiedzieć, że czas na podjęcie takich działań jest zawsze dobry i nie warto zwlekać z takimi decyzjami – mówi Błażej Migoń z BPSC.

W tym samym tonie Gartner pisze o Algorithmic Trust. Co oznacza ten obco brzmiący termin? Modele zaufania algorytmicznego, które oparte są na odpowiedzialności osób i organów sprawujących władzę, będą zastępowane algorytmicznymi modelami zaufania. Inteligentne oprogramowanie będzie analizowało szereg danych, tylko po to, by zminimalizować ryzyko związane z działaniem przedsiębiorstwa. Czy to koniec polegania na ludzkiej intuicji? Jak twierdzą Amerykanie, nadchodzi era modelowania w czasie rzeczywistym i podejmowanie decyzji w oparciu o fakty i predykcje. Wszystko po to, by zapewnić sobie prywatność i bezpieczeństwo danych, źródła aktywów oraz tożsamości osób i rzeczy.

Zaufanie algorytmiczne znacznie przyczyni się do tego, że ryzyko operacyjne, na jakie narażone są instytucje i przedsiębiorstwa, stanie się o wiele mniejsze. Nie od dziś wiadomo, że zaufanie klientów, pracowników i partnerów to kapitał, który ciężko jest odbudować.

#4 Koniec epoki krzemowej

Krzem to dzisiaj jeden z najważniejszych surowców na Ziemi. Jest powszechnie wykorzystywany do produkcji nowoczesnych procesorów, które zasilają wszystkie zaawansowane urządzenia elektroniczne – od komputerów, przez smartfony po smart zegarki. – Żyjemy w czasach Internetu Rzeczy. Niemal każdy przedmiot wyposażony jest w moduł, który pozwala urządzeniom komunikować się ze sobą za pomocą technologii bezprzewodowej. Według danych firmy Intel, świat IoT rośnie w oszałamiającym tempie, od 2 miliardów obiektów w 2006 roku do 200 miliardów obecnie. Oznacza to, że na każdego człowieka przypada około 26 inteligentnych urządzeń! A każde z nich generuje informacje, które tworzą olbrzymi zbiór, zwany Big Data. Analiza wielkich zbiorów danych jest dziś często fundamentem nie tylko skutecznych strategii marketingowych, ale także strategii rozwoju biznesu – mówi Piotr Prajsnar z Cloud Technologies. Firmy i organizacje rządowe, wykorzystują tę technologię, by lepiej zrozumieć to, co się dzieje organizacji i wokół niej.

“Co po krzemie?” – tak brzmi pytanie zadane przez analityków i zarazem ostatni z przedstawionych przez Gartnera trendów. Jak twierdzą amerykańscy eksperci, ta technologia zbliża się do szczytu swoich fizycznych ograniczeń. Co więcej, olbrzymie zapotrzebowanie na ten surowiec spowodowało podniesienie jego cen oraz malejącą dostępność. Dlatego musimy liczyć się z tym, że w ciągu najbliższej dekady pojawią się alternatywne rozwiązania, które zastąpią wysłużony krzem.

Jednak ta teza nie jest niczym nowym, już w 2012 roku fizyk Michio Kaku ostrzegał, że: – Za 10 lat prawo Moore’a nie będzie już obowiązywało. Już teraz obserwujemy spowolnienie w przyroście liczby tranzystorów możliwych do umieszczenia na jednym kawałku układu scalonego. To prawa fizyki ograniczają wzrost mocy obliczeniowej komputerów opartych na krzemie. Nie mniej ni więcej, oznacza

to tylko jedno – koniec ery krzemu.

Gartner przewiduje, że pod uwagę musimy wziąć takie rozwiązania jak komputer DNA, w którym obliczenia zachodzą dzięki reakcjom chemicznym między cząsteczkami DNA. To technologia opracowana na podstawie obserwacji i badań tego, jak działa ludzkie ciało.

Równie futurystycznie brzmi koncepcja biodegradowalnych sensorów, które mogą być wprowadzone do ludzkiego ciała, by kontrolować jego funkcje życiowe, a następnie się… rozpuścić. Takie rozwiązania znajdują się już na etapie testów, np. na Uniwersytecie w st. Illinois w Urbana-Champaign. Ostatnią z alternatyw mają być tranzystory węglowe, które pozwalają zbudować komputer zawierający wyłącznie tranzystory zbudowane na bazie węglowych nanorurek. To również nie jest nowość w świecie nauki, jakiś czas temu, pierwsze tego typu urządzenie zaprezentowali naukowcy pracujący w Stanford University.

Firma Gartner zwróciła uwagę na 5 jej zdaniem najistotniejszych trendów. Jednak prawda jest taka, że trendy technologiczne nie będą się rozwijać osobno, ale będą się przenikać. Rozwój 5G i Edge Computing zapewni wzrost mocy obliczeniowej i stanie się podstawą dla platform IoT nowej generacji. Integracja technologii konsumenckich i biznesowych ze sztuczną inteligencją, dużymi zbiorami danych, IoT i przetwarzaniem brzegowym przyczyni się do rozwiązania problemów dotyczących niemal każdego zagadnienia.

Chyba że na naszej drodze, znów pojawi się przeszkoda, jakiej nikt nie przewidział…