Polski startup FitAdept, który stworzył platformę do umawiania i prowadzenia indywidualnych treningów on-line oraz narzędzie optymalizacji planów treningowych, pozyskał milion złotych od funduszu venture capital AgriTech Hub. Inwestycja została zrealizowana w dwóch transzach. Startup wsparli również trzej aniołowie biznesu.

– Alternatywne formy aktywności poza siłownią oraz parametryzowanie i śledzenie własnych postępów fizycznych już teraz wpływają na kształt sektora fitness w Polsce i na świecie. Ostatnie miesiące tylko potwierdziły, że wykorzystanie nowych technologii w tej branży jest nieuniknione i może uratować ją przed kryzysem – mówi Marcin Woźniak, prezes zarządu AgriTech Hub. – FitAdept przeszedł trudną próbę ostatniego lockdown pomyślnie, skutecznie realizując swoje cele i dowodząc, że posiada produkt dostosowany do zmieniających się realiów. To skłoniło nas do dalszej inwestycji i zaufania zespołowi spółki – dodaje.

Firma założona przez Michała Gębalę i Kamila Bąka, od kilku lat skupia się na rozwijaniu nowych technologii dla branży fitness. Obecnie pracuje nad dwoma rozwiązaniami. Pierwsze to wirtualny asystent treningowy, który dzięki wykorzystaniu mechanizmów sztucznej inteligencji pozwala na opracowywanie oraz optymalizację indywidualnych planów dla osób ćwiczących. Drugie to rozwiązanie do umawiania zdalnych treningów jeden na jeden (1:1) z trenerami personalnymi. Platforma ruszyła w marcu br., pojawiając się w momencie, gdy większość Polaków musiała zrezygnować z dotychczasowych form aktywności ze względu na lockdown spowodowany Covid-19. Wiele osób skorzystało w tym czasie z rozwiązania zdalnych treningów 1:1 z trenerami FitAdept. Takich sesji treningowych zrealizowano już ponad 10 tysięcy.

– Bardzo cieszymy się z powiększenia grona inwestorów o kolejny fundusz i doświadczonych aniołów biznesu. Misją FitAdept jest pomóc 1 mln osób, w Polsce i poza granicami, poczuć się lepiej w swoim ciele. Obserwujemy, że połączenie nowych technologii, zdalnej formuły ćwiczeń przy jednoczesnym zachowaniu bezpośredniej interakcji z człowiekiem – wykwalifikowanym trenerem FitAdept – jest skuteczną drogą realizacji naszej misji – mówi Michał Gębala, współzałożyciel FitAdept. – Szeroka dostępność oferty, w tym trening w dowolnym miejscu i czasie, personalizowany trening dla każdego podopiecznego, atrakcyjna cena – to wszystko wpływa na ponadprzeciętną retencję klientów i jest dla nas dobrym wskaźnikiem na przyszłość – dodaje.