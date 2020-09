Od czerwca możemy mówić już o wejściu w okres „nowej normalności”. Firmy dostosowały swoją strategię biznesową do nowych warunków, dlatego mogą znów myśleć o zatrudnianiu pracowników. Najnowsze dane pokazują, że w czerwcu 2020 roku do urzędów pracy zgłoszono 91 tys. wolnych miejsc pracy, czyli o 15,4 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Przeciętne zatrudnienie wzrosło w porównaniu do maja o 0,2 p.p., a przeciętne wynagrodzenie brutto również było wyższe o 3,2 p.p. Dodatkowo, zwiększył się ruch na portalach o pracę, coraz więcej firm wstawia ogłoszenia. Według badania Grant Thornton i firmy Element, w czerwcu 2020 roku na 50 największych portalach rekrutacyjnych pojawiło się 246,2 tys. nowych ofert pracy, czyli odnotowano wzrost o 26,1 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Natomiast w porównaniu do ubiegłego roku liczba ofert spadła o 16,3 proc. Optymistyczną wizję psuje jednak wzrost liczby osób zarejestrowanych w urzędach pracy. Przewidywania dotyczące bezrobocia są różne, jednak każdy scenariusz uwzględnia znaczy wzrost liczby osób, które nie znajdą pracy do końca tego roku pracy.