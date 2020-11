W czasie pandemii w zespole siła

Funkcjonowanie biznesu w czasach kryzysu to wyzwanie dla wszystkich, zarówno dużych międzynarodowych korporacji, jak i średnich czy mniejszych firm. Odnalezienie się w nowej sytuacji, a taką z pewnością był wybuch pandemii, wymagało zaangażowania nie tylko właścicieli, zarządów i prezesów, ale także pracowników. Najnowsze badania potwierdzają, że w niepewnych czasach to właśnie silny, lojalny zespół jest tym, co pracodawcy doceniają najbardziej.

Zmiany na rynku, które w marcu pojawiły się właściwie z dnia na dzień były sporym zaskoczeniem i niejako zmusiły nas do błyskawicznego odnalezienia się w nowej sytuacji. Elastyczność, otwartość i wzajemny dialog na linii pracownik – firma nabrały wręcz strategicznego znaczenia. Jak wiadomo, wykwalifikowani specjaliści, to jeden z najcenniejszych zasobów każdej organizacji. Profesjonalizm i doświadczenie zatrudnionych to nie tylko klucz do efektywnych działań, ale także gwarancja funkcjonowania podczas globalnych zawirowań gospodarczych.

Potwierdzają to wyniki najnowszych badań „Jak pandemia zmieniła biznes”[1], z których wynika, że dla większości ankietowanych pracodawców (72 proc.) w niepewnych czasach pandemii najcenniejszy jest właśnie dobry, lojalny zespół. – Obecna sytuacja to z całą pewnością test dla szeroko pojętego biznesu. Nowe wyzwania, które stanęły zarówno przed pracodawcami jak i zatrudnionymi podczas pandemii wymagają od obu stron pełnego zaangażowania. Doświadczenie pracowników i relacje, które tworzą w ramach poszczególnych zespołów stają się więc dziś niezwykle cenne i są nieocenionym wsparciem w działalności organizacji – mówi Stephane Tikhomiroff, Dyrektor Generalny Perfetti Van Melle Polska.

Mobilizację i zaangażowanie pracowników potwierdza większość przebadanych właścicieli firm. 87 proc. z nich podkreśliło, że w czasie pandemii mogli polegać na swoim zespole, a ponad połowa ankietowanych (55 proc.) wskazała także na odpowiedzialną postawę całej kadry mimo trudniejszych warunków pracy. Co ciekawe, w wielu przypadkach okazało się, że niepewność związana z koronawirusem podziałała na pracowników wręcz motywująco. W co trzeciej badanej firmie 34 proc. zatrudnionych wykazało się większym zaangażowaniem w swoich codziennych zadaniach, a niektórzy (29 proc.) byli gotowi pracować więcej.

Odpowiedzialny, zaangażowany i lojalny zespół to dziś jak widać jeden z filarów funkcjonowania firmy. W czasie pandemii praca zespołowa nabiera strategicznego znaczenia i aktywnie wspiera organizacje w realizacji celów biznesowych w nowej, wymagającej rzeczywistości.

[1] https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2020/Wirus-zwiekszyl-wartosc-pracownikow