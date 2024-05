W czerwcu AIChallenger na Uniwersytecie Śląskim. Eksperci porozmawiają o wpływie i rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce

O sztucznej inteligencji oraz drzemiących w niej szansach i ryzykach porozmawiają uczestnicy drugiej edycji konferencji #AIChallenger, która odbędzie się 6 czerwca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Spotkanie oparto o sześć głównych tematów, takich jak strategia rozwoju AI w Polsce, etyka nowych technologii, różnorodność, cyberbezpieczeństwo czy szanse i zagrożenia dla nauki oraz biznesu.

Spotkanie organizowane jest wspólnie przez Związek Cyfrowa Polska, który reprezentuje polską branżę cyfrową, oraz CyberScience – Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych (konsorcjum naukowo-dydaktyczne utworzone przez Uniwersytet Śląski, NASK, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Politechnikę Śląską).

– Technologię należy „oswajać”, czyli budować odpowiednie postawy społeczne oraz kompetencje niezbędne do jej wykorzystania. W czasie konferencji porozmawiamy o tym, jak to zrobić właściwie i wspólnie przy udziale biznesu, administracji oraz świata nauki – mówi Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. – Sztuczna inteligencja jest często demonizowana, ale to moim zdaniem niesłuszne podejście. AI pozostaje jedynie narzędziem, które, jak każdy inny wynalazek, może być wykorzystane w odpowiedni lub nieodpowiedni sposób. Umiejętne wykorzystanie sztucznej inteligencji może nam znacznie pomóc w codziennej pracy i życiu – podkreśla.

– AI jest wokoło nas. Często nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Korzystamy z algorytmów w codziennych aplikacjach ale także tworzymy nowe. AI, wspóldzielnie danymi, dostęp „od ręki” do niespotykanej dotychczas wiedzy, w sposób łatwy i prosty zmnienia sposób naszego funkcjonowania ale tekże działania biznesu. Nie pozostanie bez wpływu na sposób wykonywania pracy, a często likwidację niektórych stanowisk – zauważa dr hab. Dariusz Szostek, prof. Uniwersytetu Śląskiego, koordynator projektu CyberScience. – AI jest olbrzymią szansą na rozwój nauki, biznesu i nowe otwarcie administracji. Wymaga jednakże szerokiego, wielowymiarowego sporzenia i ujęcia. I tym zajmujemy się podczas AI Challanger 2024 jak zwykle w Katowicach. Specjaliści z wielu branż, połączenie nauki, biznesu, polityki i prawa. Czyli AI Challanger 2024 – dodaje.

Od polskiej strategii AI po etykę i cyberbezpieczeństwo

Konferencja #AIChallenger 2 odbędzie się 6 czerwca w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, al. Uniwersytecka 4).

Dyskusję podzielono na sześć głównych tematów. Jednym z najważniejszych będzie prezentacja pomysłu na nową strategię dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce (wraz z ekspercką dyskusją).

Nie zabraknie także perspektywy biznesowej i naukowej (jak wykorzystać szanse biznesowe oraz jakie wizje stoją przed naukowcami w związku z rozwojem technologii AI?), dyskusji o etyce (czyli szeroko pojęte „kto jest autorem?”), rozmowy o roli kobiet w rosnącym biznesie AI oraz oczywiście o kluczowych w dzisiejszym świecie kwestiach cyberbezpieczeństwa.

Partnerem wydarzenia jest Naczelna Rada Adwokacka, a patronat honorowy sprawują Ministerstwo Rozwoju i Technologii, NASK oraz NCBiR. Rejestracja oraz agenda dostępna jest na stronie https://konferencja.cyfrowapolska.org/.