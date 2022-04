W II półroczu 2021 r. obroty w centrach handlowych wróciły do poziomów z 2019 r., choć klientów było mniej

Z najnowszego raportu Retail Research Forum, przygotowanego przez Polską Radę Centrów Handlowych, wynika, że kluczowy wpływ na II połowę 2021 r. wciąż miała pandemia.

Mimo to, dla branży centrów handlowych był to okres poprawy wyników i nadrabiania strat, spowodowanych przez lockdowny z pierwszej połowy roku. Obroty najemców od maja wykazywały stałą tendencję wzrostową i były tylko o 0,75 proc. niższe niż w 2019 r. (130,1% obrotów porównując do II półrocza 2020 r.). Odwiedzalność z kolei osiągnęła poziom 92,4 proc. w porównaniu do II połowy 2019 r. i 126,8 proc. do II półrocza 2020 r.

Dane pokazują też pozytywną zmianę na rynku inwestycyjnym. W II półroczu 2021 r. do użytku oddano 250 tys. mkw. nowej powierzchni handlowej (GLA), w porównaniu do ok. 90 tys. mkw. GLA w ciągu pierwszych 6 miesięcy. Tym samym, na polskim rynku łączne zasoby powierzchni handlowej osiągnęły poziom ok. 12,63 mln mkw. Z kolei transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych w całym 2021 r. wzrosły o 7 proc. w stosunku do 2020 r. i wyniosły 5,7 mld EUR, w tym 900 mln EUR na nieruchomości handlowe.

– Analizując raport widzimy, że branża centrów handlowych nadrabiała w II półroczu 2021 r. straty spowodowane pandemią. Poziomy obrotów były już porównywalne z 2019 r., mimo, że odwiedzalność, w związku z wciąż trwającą pandemią i ostrożnością klientów, była wciąż niższa niż przed pandemią. Wzrosła wartość średniego koszyka zakupowego, co napawa optymizmem, szczególnie w przypadku dużych centrów z szeroką ofertą handlową. Pozytywnie nastraja też fakt, że w 2021 r. inwestorzy wydali ponad 5,7 mld Euro na nieruchomości komercyjne. Choć to niższy poziom od rekordowych obrotów z 2019 r., to w porównaniu do 2020 r. widać już 7 proc. wzrost. Oznacza to, że polski rynek inwestycyjny wraca do formy – ocenia Krzysztof Poznański, Dyrektor Generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych.

W drugiej połowie 2021 roku polski rynek handlowy wzbogacił się o ponad 250 tys. mkw. nowej powierzchni handlowej. Największe nowe obiekty to Fabryka Norblina, handlowa część inwestycji Capital Park w Warszawie (26 000 mkw. GLA); centrum handlowe Galeria Andrychów (24 000 mkw. GLA), park handlowy w Lipniku (18 800 mkw. GLA) oraz rozbudowane centrum Focus Mall w Zielonej Górze (15 000 mkw. GLA). Jednocześnie, w wyniku zamknięcia kilku obiektów starszej generacji, których głównym najemcą była sieć Tesco, o ponad 110 tys. mkw. GLA zmniejszyła się podaż powierzchni handlowych.

Najpopularniejszym formatem pozostają centra handlowe, które stanowią 84% wszystkich zasobów. Udział parków handlowych wzrósł do około 14%, a 2% stanowią centra wyprzedażowe, tzw. outlety. Ponad połowa (54 proc.) powierzchni handlowej zlokalizowana jest w największych aglomeracjach, 34 proc. w miastach poniżej 200 tys. mieszkańców i 21 proc. w grupie miast do 100 tys. mieszkańców. Na koniec 2021 r. nasycenie powierzchnią centrów handlowych osiągnęło 330 m w. na1000 mieszkańców.