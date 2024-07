W kwietniu obroty w centrach handlowych wzrosły o blisko 3%

W kwietniu 2024 r. obroty najemców w centrach handlowych były o 2,7% wyższe niż rok wcześniej.

Obroty najemców wzrosły we wszystkich kategoriach obiektów handlowych. Najlepsze wyniki odnotowały największe galerie (powyżej 60 tys. mkw. GLA), gdzie wzrost obrotów wyniósł 3,9%. Podobny wynik odnotowały najmniejsze centra (5-20 tys. mkw. GLA), w których obroty najemców wzrosły o 3,6%. Duże obiekty (40-60 tys. mkw. GLA) miały o 1,4% wyższe obroty, a w obiektach średniej wielkości (20-40 tys. mkw. GLA) obroty zwiększyły się o 0,7%.

W wybranych kategoriach największe wzrosty obrotów w kwietniu 2024 r. odnotowały: rozrywka (16,2%), zdrowie i uroda (10,3%) oraz artykuły wyposażenia domu (7,8%).

– W kwietniu 2024 r. obroty najemców w centrach handlowych były o blisko 3% wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku, wynika z indeksów Polskiej Rady Centrów Handlowych, które są największym w Polsce cyklicznym badaniem obrotów i odwiedzalności centrów handlowych. Najwyższe wzrosty odnotowała rozrywka, w tej kategorii obroty najemców zwiększyły się o ponad 16% – mówi Marcin Klammer, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych. – Indeksy PRCH gromadzą rzeczywiste dane na temat odwiedzalności i obrotów z obiektów o łącznej powierzchni powyżej 4,5 mln mkw., co stanowi ponad 33% rynku centrów handlowych w Polsce. Od 17 lat nad ich gromadzeniem, weryfikacją i analizą czuwa międzynarodowy audytor PwC – dodaje Marcin Klammer.

Współczynnik konwersji dla wszystkich kategorii najemców w centrach handlowych, czyli średnie wydatki klienta w przeliczeniu na pojedynczą wizytę w galerii, był kwietniu 2024 r. o 3% wyższy niż w tym samym okresie w 2023 r.

Odwiedzalność mierzona liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni najmu, była w kwietniu 2024 r. o 0,7% niższa niż w kwietniu 2023 r. Ta różnica jest efektem szczytu zakupów przed świętami Wielkanocnymi, który obecnie przypadł na marzec, a rok wcześniej na kwiecień. Ponadto, w kwietniu 2023 r. klienci mogli skorzystać z dwóch niedziel handlowych, a w kwietniu 2024 r. tylko z jednej.

PRCH Turnover Index – jest największym w Polsce wskaźnikiem obrotów najemców w centrach handlowych. Ze względu na poufność i wrażliwość tego typu danych, od 2008 r. nad ich gromadzeniem, weryfikacją i analizą czuwa firma PwC, wiodący międzynarodowy audytor. Informacje pochodzą z raportów dostarczanych właścicielom i zarządcom galerii handlowych bezpośrednio przez najemców. Wyniki obrotów najemców w centrach handlowych podawane są w PLN, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu.

PRCH Footfall Density Index jest największym w Polsce wskaźnikiem odwiedzalności centrów handlowych. Nieprzerwalnie od 2008 r. nad gromadzeniem, weryfikacją i analizą danych o odwiedzalności czuwa firma PwC, wiodący międzynarodowy audytor. Indeks jest przygotowywany na podstawie informacji dostarczanych z nowoczesnych systemów kamer, pozwalających na rzeczywiste, codzienne mierzenie ruchu w centrach handlowych. To najbardziej miarodajny system analizujący przepływy klientów w centrach handlowych, wyróżniający się dokładnością sięgającą aż do 98%. Klienci odwiedzający galerie są liczeni za pomocą kamer 3D zainstalowanych przy każdym wejściu. Aby zminimalizować możliwość błędów, kamery montowane są również w dodatkowych miejscach, kluczowych dla weryfikacji ruchu w danym obiekcie. Informacje są zbierane w obiektach handlowych o łącznej powierzchni powyżej 4,5 mln mkw., co stanowi ponad 33% rynku centrów handlowych w Polsce. Dzięki temu indeks bardzo miarodajnie pokazuje liczbę klientów w ciągu miesiąca, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu.