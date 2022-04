W Nowym Jorku i San Francisco znajdują się najdroższe elastyczne biura na świecie

Według Workthere, platformy internetowej pomagającej w wynajmie coworków i biur serwisowanych uruchomionej przez firmę doradczą Savills, najdroższymi rynkami elastycznych powierzchni biurowych na świecie są Nowy Jork i San Francisco.

Cena za stanowisko pracy w Nowym Jorku wynosi średnio 961 dolarów miesięcznie i tylko nieznacznie przekracza koszt wynajęcia biurka w San Francisco.

Miasto Miesięczny koszt wynajęcia stanowiska pracy w 2022 r. Nowy Jork 961 USD San Francisco 950 USD Singapur 834 USD Londyn 803 USD Berlin 800 USD Austin 799 USD Hongkong 793 USD Toronto 791 USD Seul 776 USD Paryż 773 USD

Źródło: Savills

„Firmy dążą do zapewnienia środowiska pracy, w którym pracownicy chcą przebywać i które wpływa pozytywnie na kulturę pracy. Zainteresowanie biurami wysokiej jakości bez wątpienia wzrosło, co z kolei spowodowało spadek dostępności i wzrost czynszów wywoławczych – i dotyczy to nie tylko Manhattanu” – Griffin Foley, dyrektor regionu północnowschodniego w USA, Workthere Ameryka Północna i Południowa. Ekspert dodaje, że firmy poszukują lokalizacji w pobliżu stacji metra, aby ułatwić i skrócić dojazdy do pracy.

Londyn, jedno z zaledwie trzech miast europejskich w pierwszej dziesiątce rankingu Workthere, zajął czwarte miejsce z ceną za stanowisko pracy na poziomie 803 dolarów miesięcznie. Tuż za nim uplasował się Berlin (800 dolarów miesięcznie). Poza pierwszą dziesiątką zestawienia znalazły się Amsterdam (603 dolarów) i Kopenhaga (596 dolarów).

Jack Williamson, dyrektor Workthere w Wielkiej Brytanii, zwraca uwagę na silne ożywienie w Londynie, który jest jednym z najbardziej dojrzałych rynków powierzchni elastycznych na świecie. „Ze względu na dużą podaż elastycznych powierzchni biurowych rynek ten charakteryzuje się zróżnicowaniem pod względem zarówno cen, jak i standardu. Oznacza to, że tempo widocznego ożywienia, biorąc pod uwagę tylko poziom cen, jest nieco niższe od oczekiwań, ponieważ niektórzy operatorzy są skłonni obniżyć ceny, aby zwiększyć obłożenie”, co tłumaczy pozycję miasta w rankingu.

Tymczasem Berlin cechuje się ograniczoną podażą i współczynnikiem pustostanów na poziomie 3,5%. Wzrost rynku elastycznych powierzchni biurowych napędzają sektor naukowy, cyfrowy i technologiczny, dzięki którym spadek dostępności powierzchni tego typu w czasie dwóch lat pandemii Covid-19 wyniósł zaledwie 1,4%.

Według Workthere, rynek ten nadal będzie się rozwijał, ponieważ firma Tesla przygotowuje się do uruchomienia produkcji pojazdów elektrycznych w swojej pierwszej fabryce na terenie Europy, znajdującej się w pobliżu Berlina; ponadto fundusze venture capital dysponują znacznymi środkami, które mogą zostać przeznaczone na inwestycje w innowacyjne start-upy.

W Polsce największym rynkiem biur typu flex jest Warszawa. Na koniec 2021 r. w stolicy funkcjonowało 185 300 m kw. coworków i biur serwisowanych, co stanowi ok. 3% całkowitych zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej w mieście. W tym roku rynek wzbogaci się o kolejne 11 000 m kw.

„Dostępność elastycznej powierzchni biurowej w Warszawie maleje. Po pierwszej fali ekspansji flexów, z jaką mieliśmy do czynienia kilka lat temu, od początku pandemii Covid-19 w stolicy otworzyło się bardzo niewiele nowych lokalizacji. Te uruchomione stopniowo się zapełniały i w tej chwili mają bardzo wysokie obłożenie, co z kolei przekłada się na wzrost cen” – mówi Jarosław Pilch, dyrektor działu reprezentacji najemcy w Savills w Polsce oraz szef Workthere.pl.

Cena za stanowisko pracy w Warszawie waha się od 1200 do 1800 zł miesięcznie, czyli dwu-trzykrotnie mniej niż w miastach z pierwszej dziesiątki rankingu Workthere.

„Jeszcze w zeszłym roku w Warszawie stanowisko pracy w coworku można było wynająć za ok. 1000 zł miesięcznie. W tej chwili koszt ten w wielu lokalizacjach zbliża się do niemal dwukrotności tej kwoty. Popytowi na powierzchnie elastyczne sprzyjają aktualne preferencje najemców, zwłaszcza firm dopiero wchodzących do Polski. Poszukują oni biur już wykończonych, oferujących wszystkie usługi w ramach jednej opłaty i z możliwością podpisania umowy na krótszy okres, np. na rok” – dodaje Jarosław Pilch, Savills i Workthere.pl.

„W Europie, ze względu na bardzo ograniczoną podaż obecnie trudno znaleźć biuro dla 30-50 osób, a maksymalne zniżki w przypadku większych transakcji sięgają zaledwie 8-12%. W sierpniu tego roku nowe lokalizacje otwierają wszyscy duzi operatorzy” – mówi Ed Bouterse, dyrektor Workthere na Europę.